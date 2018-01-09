Песков объяснил, почему не комментирует избирательную кампанию Путина

Из избирательного фонда оплачиваются, как правило, печать и распространение агитационной продукции, услуги информационного и консультационного характера, изготовление подписных листов и оплата труда сборщиков подписей

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о поступлении средств в избирательный фонд Владимира Путина, заявив, что не имеет отношения к его избирательной кампании, и рекомендовал обращаться в штаб кандидата, когда тот начнет работу.

"Я как пресс-секретарь президента Путина не имею никакого отношения к избирательному фонду кандидата Путина. И не имею права отвечать на эти вопросы по закону. Прошу обращаться в штаб Путина, когда он уже полноценно начнет функционировать", — сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

Накануне Центризбирком сообщил, что избирательный фонд Владимира Путина получил к 5 января больше средств, чем фонд любого другого претендента на президентский пост — чуть более 400 миллионов рублей, в том числе пожертвования "Единой России" и фондов поддержки регионального сотрудничества и развития. Предельная сумма всех расходов из избирательного фонда — 400 миллионов рублей.

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По 28 миллионов рублей в фонд Путина перечислили партия "Единая Россия", а также московский, краснодарский, свердловский и татарстанский фонды регионального сотрудничества и развития. Пожертвования кемеровского и подмосковного фондов регионального сотрудничества и развития составили по 25 миллионов рублей, а красноярского и кировского — по 24 миллионов, указано в материалах. По 21 миллиону пожертвовали в избирательный фонд Путина петербургский и тюменский фонды развития, по 15 миллионов рублей — калужский, камчатский, самарский и тульский фонды регионального сотрудничества и развития. От башкортостанского и ханты-мансийского фондов регионального сотрудничества и развития поступили по 12 миллионов рублей. По 10 миллионов перечислили волгоградский и вологодский фонды регионального развития, 9 миллионов — курский, 3 миллиона — псковский. Еще по 2 миллиона поступили от Фонда народных проектов и Фонда поддержки будущих поколений.

Кроме того, ЦИК указывает пожертвования от граждан на суммы свыше 20 тысяч рублей — например, пожертвование в избирательный фонд Путина от одного гражданина составило 30 тысяч рублей.

Расходы на предвыборную кампанию кандидат оплачивает из избирательного фонда. Открыв специальный избирательный счет и начав формирование фонда, кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию (кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов).

Из фонда оплачиваются, в частности, печать и распространение агитационной продукции, услуги информационного и консультационного характера, изготовление подписных листов и оплата труда сборщиков подписей.

Предельная сумма расходов кандидата из избирательного фонда не может превышать 400 миллионов рублей. Фонды могут формироваться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от предельной суммы расходов), денег, выделенных кандидату выдвинувшей его партией (не более 50%) и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% соответственно).