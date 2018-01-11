Правила жизни Алексея Толстого – ко дню рождения писателя

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Сто тридцать шесть лет назад родился граф Алексей Николаевич Толстой — русский советский писатель и общественный деятель из знаменитого древнего рода Толстых.
Толстой — автор социально-психологических, исторических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов, публицистических произведений, лауреат трёх Сталинских премий первой степени.
В день рождения классика русской советской литературы вспомним самые известные его изречения.
- - У вас страшные глаза: дикие и кроткие. Русские глаза.
- Не смерть страшна, — сознание бесплодно прожитой жизни томит нас тоской.
- Только дураки да и те, кто не знает, что такое борьба и победа, видят повсюду случай.
- - Вы изящны, благоустроены и очень хороши собой. Не спорьте, вы это сами знаете. В вас, конечно, влюбляются десятки мужчин. Обидно думать, что все это кончится очень просто, — придет самец, народите ему детей, потом умрете. Скука.
- Гениальному человеку больше, чем кому бы то ни было, нужна строжайшая дисциплина.
- Вот встречаешь человека и проходишь мимо рассеянно, а он перед тобой, как целое царство в дымящихся развалинах.
- Когда человек много страдает — утешением ему служит целесообразность тех причин, из-за которых он страдает.
- Должно быть, когда у человека есть все, — тогда он по-настоящему и несчастлив.
- Говори кратко, проси мало, уходи борзо!