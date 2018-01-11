Лучшие роли Константина Хабенского

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. В четверг известному российскому актеру Константину Хабенскому исполняется 46 лет.

Этот артист известен не только своими работами на театральной сцене и в кино, но и своей благотворительностью. В 2008 году после годичного лечения в Лос-Анджелесе от опухоли головного мозга скончалась первая супруга Константина — Анастасия. С тех пор значительную часть своих гонораров Хабенский жертвует на лечение детей, больных раком.

Представляем вашему вниманию фрагменты лучших киноработ Константина Хабенского.

"Убойная сила", майор Игорь Плахов

"Ночной дозор", Антон Городецкий

"Небесный суд", прокурор первой ступени

"Домовой", писатель

"Географ глобус пропил", Виктор Служкин

"Коллектор", Артур

"Петр Лещенко. Все, что было…", Петр Лещенко

"Метод", Родион Меглин