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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

Захарова: ограничение новостных передач - акт дискриминации СМИ России

© Sputnik/ Евгений Биятов
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МИД России считает дискриминационным новый закон Молдовы о телевидении и радио

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Москва считает дискриминацией и отходом от демократических норм решение Кишинева запретить трансляцию российских новостных и информационно-аналитических передач, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В среду, 10 января, соответствующий закон утвердил спикер парламента Андриан Канду.

"С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе", — отметила Мария Захарова, которую цитирует РИА Новости.

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По ее словам, "то, каким образом силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению, попирая его основополагающее право на свободный доступ к информации, свидетельствует о том, что страна все дальше отходит от демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с альтернативными точками зрения". 

"Со своей стороны, подтверждая приверженность общепринятому в международных отношениях принципу взаимности, оставляем за собой право на ответные меры", — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она высказала мнение о том, что ситуация требует реакции международных специализированных институтов, в частности ОБСЕ.

"Интересно также было бы услышать оценку официальных представителей европейских структур по поводу того, насколько столь рьяное стремление молдавских властей зачистить информационное пространство страны соответствует общеевропейским ценностям", — сказала Захарова.

В конце декабря 2017 года парламент повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена.

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Президент дважды отклонил этот закон и обратился в Конституционный суд (КС) по поводу конституционности его положений. В КС также обратился Сергей Сырбу — депутат от фракции Демократической партии, которой принадлежит парламентское большинство. Он заявил, что необходим временно исполняющий обязанности президента для утверждения закона, так как по конституции президент, несмотря на несогласие, был обязан утвердить закон, если парламент его принимает дважды.

Суд констатировал обстоятельства, оправдывающие осуществление временного исполнения обязанностей главы республики в связи с его повторным отказом утверждать данный закон и разрешил его утвердить спикеру парламента или премьеру.

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Аналогичные процедуры уже применялись 20 октября 2017 года, когда Конституционный суд разрешил спикеру парламента вместо президента подписать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзу, а затем 2 января 2018 года, когда суд разрешил назначить в обход президента главу МИД и еще шестерых членов правительства.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин ранее называл законопроект о запрете новостных программ из России информационной блокадой собственного населения со стороны молдавских властей.

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Теги:
дискриминация, пропаганда, заявление, Мария Захарова, Масс-медиа, Общество
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