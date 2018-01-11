Все идет по плану: Госдума рассмотрит проект о СМИ-иноагентах

Госдума России рассмотрит проект о регулировании деятельности СМИ-иноагентов в ближайшую пятницу

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Новые поворот в законотворчестве России относительно регулирования деятельности СМИ-иноагентов на территории этой страны. Стало известно, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 12 января. Об этом сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Совет Думы в четверг принял соответствующее решение о включении проекта в повестку заседания палаты на 12 января.

"Как планировали", — сказал Жуков, которого цитирует РИА Новости.

Законопроект, предусматривающий регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России, был внесен в Госдуму 19 декабря 2017 года. В частности, он предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо.