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Президент РФ Владимир Путин встретился с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии

Штаб Путина собрал 408 тысяч подписей: больше, чем требует закон

© Sputnik/ Григорий Сысоев
В России
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Сбор подписей в поддержку самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина стартовал 5 января

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Пресс-секретарь избирательного штаба действующего президента РФ Владимира Путина Андрей Кондрашов сообщил  РИА Новости, что штаб президента при необходимых для его регистрации 300 тысячах подписей, собрал более 408 тысяч.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина стартовал 5 января. По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.

"По состоянию на утро 12 января собрано 408 349 подписей",- сказал Кондрашов.

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Теги:
избирательный штаб, самовидвиженец, подписи, Андрей Кондрашов, Владимир Путин, Россия, Политика
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