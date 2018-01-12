Штаб Путина собрал 408 тысяч подписей: больше, чем требует закон

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Пресс-секретарь избирательного штаба действующего президента РФ Владимира Путина Андрей Кондрашов сообщил РИА Новости, что штаб президента при необходимых для его регистрации 300 тысячах подписей, собрал более 408 тысяч.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина стартовал 5 января. По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.

"По состоянию на утро 12 января собрано 408 349 подписей",- сказал Кондрашов.