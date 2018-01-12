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Внук Штефана Великого – первый, кого венчали шапкой Мономаха

© Sputnik/ Виталий Белоусов
В России
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Внук Штефана Великого – первый, кого венчали шапкой Мономаха - вспомним интересную для нашей истории дату

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik, Николай Костыркин. В этот день, 12 января, в 1483 году в Московском кремле состоялось венчание 19-лтней дочери господаря Молдовы Штефана Великого Елены (Волошанки) и старшего сына великого князя Московского и царя всея Руси Ивана Третьего — Ивана Молодого.

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Это была первая династическая связь между правящими семьями Великого княжества Московского и Молдавского княжества.

Как сообщил известный российский историк Евгений Пчелов, Елена доводилась своему мужу троюродной сестрой, и генеалогические связи Елены Волошанки охватывали род Штефана Великого, династии московских и тверских Рюриковичей и литовскую династию Гедиминовичей.

Как многие знают, от брака Ивана Ивановича и Елены Стефановны родился сын Димитрий.

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"В феврале 1498 года Димитрий Иванович был торжественно венчан на великое княжение Московское в Успенском соборе Московского Кремля шапкой Мономаха. Важно отметить, что это была первая коронационная церемония именно в этом храме и именно с применением этой знаменитой регалии — отсюда пошла вся дальнейшая традиция русских коронаций вплоть до коронации Николая II. Иван III намеревался сделать внука Дмитрия наследником престола, но этим планам не удалось осуществиться", — подчеркнул историк.

По его словам, в апреле 1502 года на Елену Стефановну и ее сына была наложена опала, а новым наследником престола объявили Василия Ивановича, будущего Василия III, старшего сына Ивана III от его второго брака с Софьей Палеолог.

"Причиной резкого изменения династической ситуации были, конечно, не только интриги Софьи Палеолог. Елену Стефановну обвинили в связях с еретиками. Елену и Димитрия заточили в тюрьму, где они и умерли — Елена в январе 1505 года, а ее сын в феврале 1509 года. В Московском кремле сохранились их захоронения. Димитрий погребен в Архангельском соборе рядом с отцом, а Елена Стефановна была похоронена в Вознесенском монастыре, но ее останки в 1929 году перед разрушением этой обители перенесли в подвальную палату Архангельского собора", — пишет Пчелов в своем труде, посвященном русско-молдавским отношениям.

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Он добавил, что Елена Волошанка, пребывая на Руси, заказала соткать пелену. Теперь пелена Елены Волошанки хранится в Историческом музее в Москве. На ней изображен крестный ход в Московском Кремле на Вербное воскресенье 8 апреля 1498 года. Среди персонажей, сопровождающих икону Богоматери, присутствуют Иван III, его внук Димитрий, сын Василий, Софья Палеолог, а также, по всей видимости, и сама Елена Волошанка.

Брак Елены Стефановны отозвался в русской генеалогии еще одной интересной связью. К ее брату Ивану (в документах той поры — Иван Вечин — ред.) предание возводит происхождение дворянского рода Рахманиновых, давшего России и миру великого композитора.

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А недавно на российском телевидении сняли сериал "София". Эту киноленту называли прорывом в российском историческом кино. На поверку, увы, все вышло наоборот. Не помогли ни замечательные актеры, ни аутентичная натура, ни операторская работа. Специалисты подмечают "лажу" в костюмах, поведении героев, логичности повествования и т.д. Эпоха, отраженная в сериале, связана со Штефаном Великим и его дочерью Еленой Волошанкой. И тут — ляп за ляпом! Штефан в Москву никогда не приезжал и при жизни не именовался "Великим" (чел Маре). В глаза бросается крайне нелицеприятный образ Елены Волошанки. Летописи мало о ней говорят, поэтому авторы сюжета домыслили все, что могли. В фильме дочь Штефана — коварная отравительница своего мужа, ведьма, рвущаяся всеми правдами и неправдами занять московский княжеский престол. Елену представили чуть ли не главным антагонистом главной героини — Софьи Палеолог. И хотя противостояние между этими особами и было, но ни одно свидетельство современников не говорит нам и о десятой доле "ереси", выдуманной сценаристами сериала.

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Теги:
венчание, Димитрий Иоаннович, Софья Палеолог, Иван Молодой, Иван Третий, Елена Волошанка, Штефан Великий, Московская Русь, Молдова, Россия
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