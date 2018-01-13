Старый Новый год и св. Василий – языческие корни праздника

Кто говорит, что наступление нового года до советских времен в России не праздновали, а отмечали только Рождество, — тот трижды неправ. Первое января по новому стилю нынче — 14-е. А 14-го как раз большой церковный, ну и народный праздник — день памяти святого Василия.

Автора на сцену!

Только вот почему вдруг дата, когда почитается христианский святой, географически столь далекий от славян, — это как раз время различных народных гуляний, гаданий, колядок и т.д?

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Современные неоязычники утверждают, что св. Василий, св. Власий и, может быть, св. Николай во времена оны заменили для простого "непросвещенного" народа древнего бога Велеса, покровителя скота, торговли, волшебства и много чего еще. Может быть, поэтому и функции его, столь необъятного и могущественного, "разобрали" сразу несколько христианских святых.

Так вот, неоязычники решили, что 14 января как раз и есть тот самый день бога Велеса. Но, как любит говорить вузовский преподаватель из Москвы Александра Баркова, она же писательница Альвдис Н. Рутиэн, — "Славянский миф пятого века, автор жив". Действительно, такими темпами и "Велесову книгу" можно за подлинный документ принять!

Однако, народные празднества на св. Василия действительно идут из времен дохристианских, языческих, для кого-то темных, а для меня, например, гораздо более светлых в каком-то плане, чем нынешняя эпоха.

Жирная щедрость

Итак, издревле у славян существует Васильев вечер, празднуется от 13 января, в канун нового года, теперь уже по старому стилю. Белорусы называют его Щедрый вечер или Щедрец, в ряде регионов России — Овсень (реконструкторы славянской мифологии усматривают здесь измененное "Велесень", "Волосень"), в Болгарии — Сурва.

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Ночью этого дня ели исключительно жирную пищу, накрывали богатый стол, а главным блюдом была свинина. Зачем все это? А затем, что, как верили предки, чем богаче стол в первую ночь нового года, тем прибыльнее будет весь предстоящий год.

Песни без конца

На Васильев день молодежь ходила от дома к дому с овсенем — обрядовой песней-прославлением хозяев. Принцип тот же, что и с рождественскими колядками: вы хозяевам — песни, хозяева вам — угощение. Верования — древние, как сам хомо сапиенс. Недаром наш молдавский палеонтолог Теодор Обадэ любит говорить: "Всю религию человек придумал еще в каменном веке, все, что позже — лишь вариации".

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Суть верований — колядующие как бы встают на место злых духов (чтобы те не пришли на порог — ночь-то мистическая, зимняя), а дары им — это отголосок откупного подношения темным силам — чтобы не навредили. У многих народов зимние обрядовые песни и инсценировки исполняют в масках и подобии звериных шкур, чтобы этим как раз злых духов и отпугнуть. Вспомним болгарских кукеров и традиции изначально языческого Хэллоуина.

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Овсень, как считается, — от слова обсевать, то есть, посыпать зерном, чтобы год выдался богатым, урожайным. Поэтому есть и другая версия: колядовщики (назовем их так условно) олицетворяют добрых духов, одаривающих благословением на хорошие всходы сельхозкультур.

Кстати, на овсень-обряды некоторые участники празднеств наряжались в коз, кобыл, волов и медведей. Последние два животных, — это уже по преданиям и летописям, — спутники того самого Велеса. Так что, автор, все-таки, жив, и автор этот — сам народ.