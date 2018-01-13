Всех журналистов России с профессиональным праздником - сегодня день российской печати

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik, Николай Костыркин. В этот день отмечается День российской печати. Так решил в феврале 1991 года президиум Верховного совета РФСФР.

Для молодого поколения поясним: РСФСР — это Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Остальное — гуглите!

Итак, почему именно в этот день, 13 января, стал днем российской печати — газетных журналистов, редакторов, верстальщиков, работников типографий и т.д.? Потому что как раз 13 января, правда, 1703 года, стала выходить первая в России печатная газета — "Санкт-Петербургские ведомости", она же до 1728 года просто "Ведомости", с 1914 по 1917 год — "Петроградские ведомости", а с 1917 по 1991 год — "Ленинградская правда".

Как царь Петр выручил господаря Кантемира >>>

Те, кто предположат, что до 1703 года в России не было периодики, ошибутся, так как еще в XVII веке для высшего руководства державы специально изготавливалась рукописная газета "Вести-Куранты". Название это — условное, также оное издание называли вестовыми письмами.

© Sputnik/ Андрей Рудаков Смогут ли гаджеты заменить в Молдове печатную книгу

Внешне газета представляла собой узкие листы склеенной бумаги, исписанные столбцом сверху вниз. Такие столбцы текста порой были длиной несколько метров.Газета начала постоянно выходить в Москве в 1621 году, хотя отдельные выпуски появлялись ещё в июне 1600 года. Ее назначение было информировать государя Михаила Федоровича и боярской думы о делах государственной важности, происходящих за рубежом.

Молдавские полки русской армии эпох Петра I и Екатерины II >>>

Вестовые письма готовили дьяки Посольского приказа, как бы мы сейчас сказали, специалисты внешнеполитического ведомства.

Царю и его приближенным всю информацию зачитывали вслух, а потом ставили помету "государю чтено и боярам".

Контентом "Вестей-Курантов" была информация из иностранных газет, которые, кстати, регулярно выписывал Посольский приказ Российского государства. У этих информационных листков были даже свои корреспонденты-иностранцы. А редакционный коллектив (переводчики, правщики, переписчики) назывался "курантельщики".

Кстати, в тексте курантов первой половины XVII века уже присутствуют слова, появление которых обычно связывают с эпохой Петра I — галера, маршал, миллион, петарда, президент, цитадель, инженер. Так что, не все в нашей истории, как говорится, по учебникам происходило…

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Число подписчиков печатных изданий в России за год значительно выросло

Дайверы нашли в Швеции затонувшую 300 лет назад любимую яхту Петра I >>>

Кстати, о Петре Великом. Именно он стал инициатором издания "Ведомостей". Уже 16 и 17 декабря 1702 года были выпущены пробные номера, не сохранившиеся в печатном виде.

"Ведомости" попеременно печатались в Москве и Санкт-Петербурге, до 1710 года — церковнославянским шрифтом, а с 1710 года — уже частично гражданским, то есть, более простым и понятным каждому. Новый шрифт окончательно вытеснил церковнославянский в 1715 году.

Редактором некоторых номеров выступил сам Пётр I. Он же был автором многих статей газеты.

Правда, "Ведомости" выходили крайне нерегулярно, тиражом 150-4000 экземпляров и, кстати, не всегда продавались, иногда "выдавались народу безденежно".

Прутский поход Петра Великого — итоги и значение >>>

В 1728 году издание газеты было передано Академии наук и стало выходить под названием "Санктпетербургскіе вѣдомости". Это была первая регулярная российская газета. Начальный тираж "Санкт-Петербургских ведомостей" составлял 706 экземпляров, один номер стоил четыре копейки. Выходила газета дважды в неделю. Редактором газеты с 1728 года был известный российский ученый немецкого происхождения Герард Фридрих Миллер, тот самый кому Михайло Васильевич Ломоносов чуть нос не сломал за теорию о норманнском начале русской государственности. При Миллере, кстати, начали выходить и "Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях" — первый российский журнал.

А в 1756 году появились уже и "Московские ведомости". Так начиналась русская, российская пресса.

По материалам

© Sputnik/ РИА Новости Объявления в газете «Московские ведомости» за 1797 год

© Sputnik/ Б.Манушин Первая страница газеты "Ведомости"

© Sputnik/ Сергей Компанийченко Первая страница газеты "Санкт-Петербургские ведомости"

из открытых источников.

© Sputnik/ РИА Новости Первая печатная русская газета "Ведомости"