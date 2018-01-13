СМИ: в Бурятии не осталось козлов, последних купили гагаузы

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Предприимчивая гагаузская семья Лековичей перебралась в Бурятию из Молдовы по российской программе добровольного переселения соотечественников, обосновались в городе Читкане.
Как пишет gazeta-n1.ru, выходцы из Молдовы увидели пустую нишу в местной экономике — молочное козоводство. В 2017 году семья выиграла республиканский грант по этому промыслу. На полтора миллиона рублей они купили коз, доильный аппарат, сыроварню, мини-трактор и прочее.
В Молдове выставлен на продажу козел с высшим образованием >>>
"Породистая коза стоит около 40 тысяч одна голова. Надой у них даже больше, чем у коров в Читкане, — восемь литров в сутки, а есть коровы, которые дают пять-шесть. Молоко у породистых коз не имеет специфического запаха, привкуса, как у обычных. Пьется замечательно", — отмечает Андрей Лекович.
Фермерское хозяйство "Лекович" приобрело молочных коз зааненской, чешской, альпийской пород в Иркутской области. "Самая молочная порода коз — зааненская", — отметили специалисты Минсельхоза Бурятии.
Правда, весь сектор молочного козоводства дышит на ладан. Надежда — на эффективность кооперации.
Местные журналисты пишут, что можно проехать одну бурятскую деревню за другой и не встретить ни одного козла. Желающих разводить "пропащую натуру" почти нет.
В связи с этим пожелаем удачи начинающим фермерам из Молдовы и бурятским коллегам!