Товарищ главный - образы Сергея Королева в кино

Товарищ главный - подборка кинообразов Сергея Королева в день памяти человека космических масштабов

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. В этот день 52 года назад не стало Сергея Павловича Королева, советского учёного, инженера-конструктора, главного организатора производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР и основоположника практической космонавтики.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Что Юрий Гагарин делал в Молдове

Королев считается одной из крупнейших фигур XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения.

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Сергей Королёв является создателем советской ракетно-космической техники. Его стараниями был обеспечен стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой.

По его инициативе и под его руководством был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Сергей Королев похоронен в Москве, в некрополе у Кремлёвской стены.

Валентина Терешкова и Сергей Королев © Sputnik/ РИА Новости

Сергей Королев и Юрий Гагарин © Sputnik/ И. Снегирев

Академик Сергей Королев © Sputnik/ РИА Новости

Генеральный конструктор ракетно-космической промышленности СССР Сергей Королев (слева) и космонавт Владимир Комаров на космодроме Байконур. Перед полетом космического корабля "Восход-1". © Sputnik/ РИА Новости

Летчики-космонавты СССР Андриян Николаев, Павел Попович, Генеральный конструктор ракетно-космической промышленности СССР Сергей Королев и летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин (слева направо). © Sputnik/ РИА Новости

Основоположник практической космонавтики, академик Сергей Королев (второй слева) и летчики-космонавты СССР Валентина Терешкова, Юрий Гагарин и Валерий Быковский (слева направо). © Sputnik/ Игорь Снегирев

Сергей Павлович Королев с женой Ниной Ивановной © Sputnik/ РИА Новости

Конструктор Сергей Королев © Sputnik/ РИА Новости 1 / 8 © Sputnik/ РИА Новости Валентина Терешкова и Сергей Королев

Образ "главного", как его называли современники-космонавты и находившиеся под его началом сотрудники, многократно был воплощен в кино. Давайте снова вспомним образы Сергея Королева на экране.

"Укрощение огня", 1972 год, Кирилл Лавров в роли генерального конструктора, прототипом которого стал Сергей Королев

"Королев", 2007 год, в главной роли Сергей Астахов



"Гагарин. Первый в космосе", 2013 год, в роли Королева — Михаил Филиппов



"Главный", 2015 год, в роли Королева — Валерий Гришко

"Время первых", 2017 год, в роли Королева — Владимир Ильин