Товарищ главный - образы Сергея Королева в кино

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. В этот день 52 года назад не стало Сергея Павловича Королева, советского учёного, инженера-конструктора, главного организатора производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР и основоположника практической космонавтики.
Королев считается одной из крупнейших фигур XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения.
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Сергей Королёв является создателем советской ракетно-космической техники. Его стараниями был обеспечен стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой.
По его инициативе и под его руководством был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Сергей Королев похоронен в Москве, в некрополе у Кремлёвской стены.
- Валентина Терешкова и Сергей Королев© Sputnik/ РИА Новости
- Сергей Королев и Юрий Гагарин© Sputnik/ И. Снегирев
- Академик Сергей Королев© Sputnik/ РИА Новости
- Генеральный конструктор ракетно-космической промышленности СССР Сергей Королев (слева) и космонавт Владимир Комаров на космодроме Байконур. Перед полетом космического корабля "Восход-1".© Sputnik/ РИА Новости
- Летчики-космонавты СССР Андриян Николаев, Павел Попович, Генеральный конструктор ракетно-космической промышленности СССР Сергей Королев и летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин (слева направо).© Sputnik/ РИА Новости
- Основоположник практической космонавтики, академик Сергей Королев (второй слева) и летчики-космонавты СССР Валентина Терешкова, Юрий Гагарин и Валерий Быковский (слева направо).© Sputnik/ Игорь Снегирев
- Сергей Павлович Королев с женой Ниной Ивановной© Sputnik/ РИА Новости
- Конструктор Сергей Королев© Sputnik/ РИА Новости
Образ "главного", как его называли современники-космонавты и находившиеся под его началом сотрудники, многократно был воплощен в кино. Давайте снова вспомним образы Сергея Королева на экране.
"Укрощение огня", 1972 год, Кирилл Лавров в роли генерального конструктора, прототипом которого стал Сергей Королев
"Королев", 2007 год, в главной роли Сергей Астахов
"Гагарин. Первый в космосе", 2013 год, в роли Королева — Михаил Филиппов
"Главный", 2015 год, в роли Королева — Валерий Гришко
"Время первых", 2017 год, в роли Королева — Владимир Ильин