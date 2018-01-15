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Алексей Викторович Щусев

Топ-10 знаменитостей из Молдовы, "вспыхнувших" в России

© Sputnik/ Александр Становов
В России
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Тема:
Узнай Молдову! (249)
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Топ-10 знаменитостей из Молдовы, "вспыхнувших" в России - от Льва Берга и до наших современников

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Мы продолжаем разговор о выходцах из Молдовы, достигших больших высот на поприще науки и искусства в СССР и России.

Лев Берг

Зоолог и географ. Уроженец Бендер. Член-корреспондент и действительный член Академии наук СССР, президент Географического общества СССР, лауреат Сталинской премии, автор основополагающих работ по ихтиологии, географии, теории эволюции.

Lev Berg
© Sputnik/ Давид Шоломович
Лев Берг

Ефим Лискун

Российский и советский зоотехник, учёный в области животноводства, основоположник отечественной зоотехнической науки. Уроженец Атак (Отачь). Академик Всесоюзной сельскохозяйственной академии науки имени Ленина, лауреат Сталинской премии второй степени, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Занимался изучением и совершенствованием отечественных пород сельскохозяйственных животных. Массовыми опытами раздоя коров в 1936 году в ряде колхозов Московской области показал возможность поднять их удой в 2-3 раза. Собрал большой материал для краниологического музея крупного рогатого скота. Во время Великой Отечественной войны Ефим Лискун передал полученную им Сталинскую премию в Фонд обороны.

Efim Liscun
© Sputnik/ Б. Колесников
Ефим Федотович Лискун

Николай Димо

Русский и молдавский советский почвовед, один из основателей Среднеазиатского университета в Ташкенте. Уроженец Оргеева. Доктор геолого-минералогических наук (без защиты диссертации). С 1945 года находился в Молдове — заведовал кафедрами почвоведения в Кишинёвском университете и в Сельскохозяйственном институте; также, в 1957-1959 годах, был директором Института почвоведения Молдавского филиала Академии наук СССР.

Nicolae Dimo
© Photo: Public domain
Николай Димо

Николай Зелинский

Русский и советский химик-органик, создатель научной школы, один из основоположников органического катализа и нефтехимии. Уроженец Тирасполя. Герой Социалистического Труда. Лауреат трёх Сталинских премий. Особое место занимают работы Зелинского по адсорбции и по созданию угольного противогаза в 1915 году, принятого на вооружение во время Первой мировой войны в русской и союзнических армиях. Зелинский не стал патентовать изобретённый им противогаз, считая, что нельзя наживаться на человеческих несчастьях, и Россия передала союзникам право его производства.

Nicolai Zelinskii
© Sputnik/ Давид Шоломович
Николай Зелинский

Алексей Щусев

Русский советский архитектор. Уроженец Кишинева. Окончил с Золотой медалью Петербургскую Академии Художеств. Его учителями были Л.Н. Бенуа и И.Е Репин. Академик Императорской академии художеств, позже председатель Московского архитектурного общества, директор Третьяковской галереи. Среди его построек — жилые дома и театры, станции метро, Казанский вокзал, Москворецкий мост, ансамбль зданий АН СССР на Ленинском проспекте, а, главное, — мавзолей Ленина.

Щусев участвовал в разработке генеральной схемы реконструкции Кишинёва в 1945-1947 годах. Щусев предложил также проект моста через полноводную в то время реку Бык. Построенный мост был гораздо меньше первоначально планируемых размеров. Многие проекты были разработаны при активных консультациях Щусева: железнодорожный вокзал, магазин "Детский мир", гостиница "Кишинёв" и т.д. В Кишинёве в доме, где родился и вырос архитектор, сейчас расположен музей, в котором хранятся его личные вещи, фотографии и документы.

Alexei Sciusev
© Sputnik/ Александр Становов
Алексей Щусев

Александр Фрумкин

Советский физикохимик, организатор науки, автор основополагающих работ в современной электрохимии. Уроженец Кишинева. Основоположник электрохимической кинетики, один из основателей современного учения об электрохимических процессах, создатель советской электрохимической научной школы. Академик Академии наук СССР, иностранный член нескольких академий наук и научных обществ мира, лауреат премии имени Ленина и трёх Сталинских премий, Герой социалистического труда, лауреат палладиевой медали Американского электрохимического общества. Директор Института физической химии и Института электрохимии (теперь имени А. Н. Фрумкина) АН СССР.

Alexandr Frumkin
© Sputnik/ Давид Шоломович
Александр Фрумкин

Евгений Фёдоров

Советский геофизик, начальник Гидрометслужбы СССР. Уроженец Бендер. Государственный и общественный деятель, академик Академии наук СССР, генерал-лейтенант инженерно-технической службы. Организатор и директор Института прикладной геофизики Гидрометеослужбы СССР.

Eugen Feodorov
© Sputnik/ В. Носков
Евгений Фёдоров

Илья Богдеско

Молдавский советский график. Уроженец села Братушаны. Народный художник СССР, действительный член Академии художеств. Участник Великой Отечественной войны, был призван в Красную Армию был в 1942 году. Был главным художником издательства "Картя Молдовеняскэ". Автор лиричных, эмоционально-напряжённых иллюстраций к "Сорочинской ярмарке" Гоголя, "Цыганам" Пушкина, молдавской народной балладе "Миорица", а также серии цветных линогравюр "Моя Родина". Создал серию из 33 иллюстраций к "Дон Кихоту" Сервантеса. Оформил более 100 книг, и многие из его графических циклов стали классикой жанра книжной иллюстрации.

Ilie Bogdesco
CC BY-SA 2.0 / Ion Chibzii / Ilie Bogdesco în biroul său
Илья Богдеско

Юрий Бородакий

Российский учёный, специалист в области информационных технологий, информационно-управляющих систем государственного, военного и народнохозяйственного назначения Уроженец села Пыржота Рышкансокго района. Академик Российской академии наук. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Автор свыше 250 научных трудов, в том числе 6 монографий, 13 патентов и 14 авторских свидетельств на изобретения. Генеральный конструктор автоматизированных систем управления войсками военного округа, фронта, главный конструктор ряда автоматизированных систем управления и связи в защищенном исполнении и изделий, входящих в их состав, созданных в интересах силовых структур России.

Borodachii Iurii
© Фото с официального сайта концерна "Системпром"
Юрий Бородакий

Александра Бужилова

Российский археолог и антрополог. Уроженка Кишинёва. Директор НИИ и музея антропологии МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, академик Российской академии наук. Научные интересы — палеоантропология, палеодемография, палеоэкология и адаптация, болезни древних людей, биоархеологическая реконструкция, палеогенетика. Автор и соавтор более 200 научных работ, в том числе 21 монографий (19 из них с соавторами).

Alexandra Bujilova
© Photo: Public domain
Александра Бужилова
Тема:
Узнай Молдову! (249)

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Теги:
археолог, архиьтектор, ученые, Илья Богдеско, Алексей Щусев, Николай Димо, Лев Берг, СССР, Молдова, Россия, Наука и технологии, Культура и искусство
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