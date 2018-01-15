Лавров подвел итоги деятельности российской дипломатии 2017 года

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров собрал российских и иностарнных журналистов на большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, озвученному им в ходе ежегодной большой пресс-конференции, минувший год с точки зрения развития внешней политики был не простым, особенно серьезно ситуация обострилась из-за угроз, звучавших из Вашингтона, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что минувший год с точки зрения развития внешней политики "был непростым, сохранялись многочисленные очаги напряженности в различных районах мира". Лавров напомнил, что в последние месяцы 2017 года "серьезно обострилась ситуация из-за угроз, которые звучали из Вашингтона", в том числе решить проблему Корейского полуострова "исключительно силовым путем".

"Последние заявления (руководства США), нацеленные на то, чтобы сорвать реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, тоже не добавили оптимизма и стабильности", — сказал Лавров в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Среди основных тем международной политики 2017 года ситуацию в Сирии, на Ближнем Востоке и на Украине, а также развитие евразийской интеграции.

"Насчет сюжетов – конечно же, это Сирия. Это такая проблема, в которой сходятся очень много интересов очень многих игроков", — ответил Лавров на вопрос журналистов, какие ключевые темы он бы включил в условный словарь 2017 года.

© Sputnik/ Kirill Kalinnikov Чем обернется для Молдовы запрет российских СМИ

"Вторая тема – это, наверное, все остальное, что связано с регионом Ближнего Востока и Северной Африки, потому что сирийское урегулирование – это только часть сложнейшего хитросплетения проблем, которые в этом регионе существуют", — добавил министр. В этой связи он отметил Ливию, Йемен, палестино-израильское урегулирование, "которое зашло в глубокий тупик".

"Еще — Украина, наверное. Да, это тема, которая достаточно искусственно становится гораздо более масштабной, чем она того заслуживает. И рассматривается как оселок противостояния России и Запада в целом", — добавил Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил также, что США, Франция и ряд других государств ограничивают конкуренцию в сфере СМИ, препятствуя работе российских средств массовой информации.

"Возьмите сферу средств массовой информации. Это ведь тоже ограничение конкуренции. Будь то отношение к RT, Sputnik в США, во Франции, будь то изгнание наших журналистов и закрытие наших каналов в Молдове, на Украине, в Латвии, в других странах", — заявил Лавров.

Говоря о позитивных тенденций прошлого года, то Лавров вспомнил развитие евразийской интеграции, реализацию большого проекта с участием ЕврАзЭС, Шанхайской организации сотрудничества и стран АСЕАН.

"Необходимо говорить об интеграционных процессах в более широком плане, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, деятельность АТЭС, деятельность группы двадцати, деятельность БРИКС. Это объединения, в которых воплотились тенденции современного мира, а именно объективный процесс формирования полицентричной системы международных отношений", — добавил глава МИД.