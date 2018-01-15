20:07 15 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-6°C
Прямой эфир
Поиск
Памятник подводнику Александру Маринеско открыли в Санкт-Петербурге

Почти земляк молдаванам: в этот день родился Александр Маринеско

© Sputnik/ Игорь Руссак
В России
Получить короткую ссылку
Тема:
Наследники великой Победы (195)
6630

Судьба легендарного подводника Александра Маринеско была, как принято говорить, непростой. Столько неуместное в XX веке "гусарство" подводило. Из-за него-то герой войны Героем Советского Союза так и не стал – при жизни

Владимир Бычков, радио Sputnik

Пятнадцатого января 1913 года родился знаменитый советский офицер-подводник Александр Иванович Маринеско. Тот самый, который в конце Великой Отечественной провел на море "атаку века".

Танк-памятник в Леушенах
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Как создавались три ныне оскверненных памятника ВОВ в Молдове

Тридцатого января 1945 года подлодка С-13 под командованием Маринеско атаковала и потопила огромный фашистский лайнер "Вильгельм Густлофф", на борту которого, по оценкам, находилось 10 с лишним тысяч человек, в том числе большое количество подводников, высшие чины СС. Сразу скажу: погибло и большое число беженцев из Восточной Пруссии. Но "Вильгельм Густлофф" был военной плавбазой, имел все атрибуты военного судна, а значит, являлся законной военной целью. Красного креста на борту корабля не было. Впрочем, как мы знаем, фашисты уничтожали советские суда и с красным крестом…

Ветеран ВОВ Вадим Шимкевич — память после смерти >>>

Потом говорили, что якобы Гитлер объявил Маринеско "личным врагом". Вряд ли. Но то, что атака на "Густлофф" была атакой века — это несомненно. "Вильгельм Густлофф" — корабль самого большого водоизмещения, потопленный нашими моряками во время Великой Отечественной войны.

Глава Национал-социалистской партии Германии Адольф Гитлер (в центре) с соратником по партии Мартином Борманом (сзади) и его невестой
© Sputnik/
Гитлер в Колумбии – новые факты и подробности

Но звание Героя Советского Союза Маринеско получил лишь посмертно — в 1990 году, через 27 лет после смерти.

А все почему? Любовь! Новый, 1945 год Маринеско отмечал в Финляндии — его подлодка находилась на базе в Ханко. Он поехал со своим подчиненным офицером и еще несколькими военными праздновать в город Турку. Флотский и непьющий — это, конечно, нонсенс. Маринеско, что называется, оторвался по-полной, был в ударе. Еще бы! Он всегда был душой любой кампании. И тут еще видит, что на него, не отрываясь, смотрит молодая красивая женщина, хозяйки гостиницы, где моряки праздновали свои будущие победы. Познакомились, много пили вместе, танцевали… В общем, утром они проснулись в одной постели.

Память о ВОВ — ради чего была одержана Победа >>>

Она звалась Татьяной. Ее иногда почему-то называют шведкой, хотя она по национальности русская — дочь эмигрантов.

Ну, казалось бы, что тут такого? Дело-то житейское, как говорил другой, уже настоящий швед — по фамилии Карлсон…

Кадр из фильма Самый жаркий месяц
© Sputnik/ Марчук
Кто развязал войну и финансировал Гитлера?

Но на беду рано утром в спальню к даме постучался (рогами?) ее жених, с которым они накануне поссорились. Дверь открылась и, наверно, была разыграна немая сцена в духе Гоголя. Впрочем, короткая, поскольку жениху по-мужски разобраться с Маринеско духу не хватило. Но он отомстил иначе — нажаловался в советскую военную комендатуру. И в итоге Маринеско приехали вызволять из теплой постели Татьяны сотрудники СМЕРШа. Завели дело. И все шло к тому, что он мог бы и не потопить "Вильгельма Густлоффа". Но ему повезло. Начальство решило: пусть искупит вину в бою. Впрочем, бравый моряк и до этого не раз получал суровые взыскания за свою, так скажем, недисциплинированность…
Подвиг С-13 облетел весь флот. На базе экипаж подлодки встречали как триумфаторов. Вроде бы и Маринеско простили. Даже хотели представить к званию Героя Советского Союза. Правда, многие из флотского начальства возмутились: героя! Ему! Проштрафившемуся?! В общем, получил Маринеско лишь орден Красного Знамени. Он, конечно, обиделся, ударился в очередной загул. Потом в другой, третий. Да еще при этом резал правду-матку в глаза начальству. А это уже, как вы понимаете, перебор: любое начальство во все времена было страшно обидчивым на критику, особенно со стороны подчиненных. Такое простить было никак нельзя. Сначала Маринеско сняли с должности командира С-13, потом понизили в воинском звании.

Церемония перезахоронения войнов ВОВ
© Sputnik/ Evghenii Panasenco
Останки красноармейцев из Молдовы были преданы земле в Австрии

По окончании войны, в сентябре 1945 года, его "с треском" уволили на "гражданку". Работал заместителем директора института переливания крови и уличил своего начальника в хищениях. Но директор сумел повернуть дело так, что не он, а Маринеско оказался в местах не столь отдаленных. Сидел недолго. После этого работал в Ленинграде простым рабочим. Его бывшие сослуживцы все-таки сумели выхлопотать ему персональную военную пенсию. Но было поздно: Маринеско погубил алкоголизм. Его в последние годы жизни видели в основном в пивных Ленинграда, где он был известен как "Сашка-подводник".

Опыт ВОВ: любовь к молдавскому языку — сильнее страха смерти >>>

И все-таки… Легендарный адмирал Н.Г.Кузнецов, один из создателей советского Военно-морского флота, лично отдававший приказ о разжаловании Маринеско, написал: "К многочисленным серьезным проступкам Маринеско я, как адмирал, отношусь отрицательно. Но зная его смелость, решительность и умение добиваться крупных боевых успехов, я готов многое простить ему и воздать должное за его заслуги перед Родиной"…

Геворк Вартанян
© Вести.Ru
Геворк Вартанян - знаменитый разведчик ВОВ, спаситель "большой тройки"

Но посмертная реабилитация Маринеско проходила долго. Начальство и покойного уже моряка не шибко жаловало. Все про нарушения дисциплины вспоминало… Конечно, в армии и во флоте дисциплина и субординация необходимы. Спорить тут не о чем. Не в этом дело. Но военное залихватское "гусарство" существовало во все времена. Иному герою и скидочку делали, сквозь пальцы иногда смотрели на его внеслужебные "подвиги". Но это когда-то было! А с Маринеско по-другому: начальники сразу хватались за параграфы воинского устава…

Неизвестная ВОВ: подвиг Сергея Сидоренко на Дальнем Востоке >>>

Может, не совсем к месту, но вспомнился монолог Евстигнеева из фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен": "Иночкин, Иночкин! Ты был для меня кровным врагом. А сейчас стал кровным братом. Но в лагерь я все равно тебя не верну. Не-а. Ты купался не в положенном месте! Ну, а что делать"…

Лишь благодаря настойчивости простых военных моряков Маринеско было посмертно присвоено Михаилом Горбачевым звание Героя Советского Cоюза. А ведь было за что и помимо "Густлоффа"! Маринеско — рекордсмен среди советских подводников по суммарному тоннажу потопленных судов противника.

Советские войска продвигаются по территории Украины
© Sputnik/ Oleg Knorring
Память ветеранов ВОВ: вспоминает Тимофей Гавлинский

В последние пару десятилетий в честь моряка называют улицы и набережные, мореходные училища, ставят памятники, открывают музеи. И кинематограф его не забывает. Не так давно был снят сериал по мотивам биографии Маринеско под названием "Первый после Бога". Звучит, конечно, чересчур самонадеянно. Но то, что Маринеско — первый среди равных, факт, который уже ни у кого не вызывает сомнений.

В Балтике нашли пропавшую в годы ВОВ советскую подводную лодку >>>

А звезда Героя — это уже не для него, а для нас. Маринеско в народе и так пользовался славой. Кстати, скажем, Владимир Высоцкий или Олег Даль не имели никаких официальных званий. Они и без званий народные! Как и Маринеско. А вот имена большинства тех флотских начальников, которые не хотели давать ему звания Героя, сегодня знают, пожалуй, только военные историки.

Тема:
Наследники великой Победы (195)
Теги:
подводник, Великая Отечественная война, ВМС СССР, Красная Армия, Александр Маринеско, СССР
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пожар
    Идентификация Альпса

    Полиция британского острова Гернси пока не подтвердила, что найденные в сгоревшей машине останки принадлежат волонтеру УДА* латвийцу Микусу Альпсу.

  • Пульт и телевизор
    Битва за экран

    В Литве разворачивается генеральное сражение за Национальное телевидение и радио, которое политики пытаются взять под контроль за год до выборного марафона.

  • Юри Ратас показывает свой кабинет датскому коллеге Ларсу Лёкке Расмуссену
    Цифровой ген

    Почему заявление эстонского премьера о цифровом гене может шокировать генетиков, но только не датского премьер-министра.

  • Работа белорусской таможенной службы
    Скорое признание

    Договор о взаимном признании виз между Беларусью и Россией может быть заключен в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

  • Профессор Кавказского международного университета Демур Гиорхелидзе
    Изменить нельзя!

    Реализация любого экономического проекта, в том числе и Южного газового коридора (ЮГК), на территории Грузии полезна, но неправильно полагаться на то, что это сможет существенно изменить экономическое положение страны, считает профессор Кавказского международного института Демур Гиорхелидзе

  • Двухдневный спортивный марафон прошел в Сухуме
    Привет, "мореплаватель"!

    Три этапа Кубка Евразии по плаванию на открытой воде пройдут в Абхазии в 2018 году – ожидается до 300 участников соревнований.

  • Обстрел лавинных очагов сотрудниками МЧС на автодороге Бишкек — Ош. Архивное фото
    Горы под огнем

    Артиллерийские расчеты привлекут к работе на двух лавиноопасных участках автодороги Бишкек-Ош, где проведут принудительный спуск лавин.

  • Военный парад в Худжанде по случаю 25-й годовщины независимости Республики Таджикистан
    Парадный расчет

    В Душанбе отменили военный парад в честь 25-летия Вооруженных сил Таджикистана – причина подготовка к еще более масштабному смотру войск.

  • Жители Самарканда
    Мы растем!

    Население Узбекистана за год выросло более чем на 500 тысяч человек – всенародная перепись должна будет дать более точные цифры.

  • Обесточенные высоковольтные линии электропередачи
    Да будет свет!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил проработать вопрос доставки и установки газотурбинного генератора на 25 мегаватт, который республике выделила Россия.

  • Пожар
    Идентификация Альпса

    Полиция британского острова Гернси пока не подтвердила, что найденные в сгоревшей машине останки принадлежат волонтеру УДА* латвийцу Микусу Альпсу.

  • Пульт и телевизор
    Битва за экран

    В Литве разворачивается генеральное сражение за Национальное телевидение и радио, которое политики пытаются взять под контроль за год до выборного марафона.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Последствия аварии на трассе Кишинев-Бендеры
Шокирующие кадры последствий аварии с пятью погибшими в Молдове
Поножовщина в Перми: по меньшей мере 15 человек пострадали
Поножовщина в Перми: по меньшей мере 15 человек пострадали
ООН
Совбез ООН 2018: структура, состав и председательство

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться