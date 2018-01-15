Завершено расследование дела режиссера Серебренникова

Вменяемая Серебенникову статья в окончательной редакции не изменилась, речь идет об организации хищения 68 миллионов рублей

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Поверинова.

"Дело в отношении моей подзащитной Софьи Апфельбаум, Кирилла Серебренникова завершено, дело (Нины) Масляевой также завершено и выделено в отдельное производство ", — сказала защитница.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, вменяемая Серебенникову статья в окончательной редакции не изменилась, речь идет об организации хищения 68 миллионов рублей. При этом Поверинова отметила, что заявленный ущерб вырос вдвое — с 68 до 133 миллионов рублей. Это преступление карается лишением свободы на срок до десяти лет и штрафом в миллион рублей или более.

По данным следствия, Минкульт перечислил "Седьмой студии", основанной Серебренниковым, несколько десятков миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые же похитили деньги с помощью фиктивных документов — в частности, об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

Помимо Серебренникова, обвиняемыми по делу проходят директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и бухгалтер Нина Масляева.

Все, кроме Масляевой, виновными себя не признают. Бухгалтер дала показания против других фигурантов.