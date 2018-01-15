Михаил Державин похоронен на Новодевичьем кладбище

Державин ушел из жизни 10 января после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 81 год.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В понедельник Народного артиста России Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает РИА Новости.

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Актера похоронили рядом с отцом, актером Театра имени Вахтангова Михаилом Степановичем Державиным. Гражданская панихида прошла в Театре сатиры. Свои соболезнования вдове Державина певице Роксане Бабаян выразили худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт, вдова первого президента России Наина Ельцина, генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Андрей Малахов, актеры Вера Алентова, Вера Васильева, Наталья Селезнева, Эммануил Виторган, худрук журнала "Ералаш" Борис Грачевский, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

После панихиды в храме Преображения Господня на Песках прошло отпевание, на котором присутствовали родственники, коллеги и близкие друзья.

С 1967 года Державин служил в Театре сатиры, где был одним из ведущих артистов, сыграв главные роли в спектаклях "Горе от ума", "Вишневый сад", "Тартюф", "Молчи грусть, молчи", "Прощай, конферансье!", "Бешеные деньги", "Счастливцев-Несчастливцев" и других. Не менее богатой была и его карьера в кино: Державин снялся в таких картинах, как "Они были первыми", "Трое в лодке, не считая собаки", "Моя морячка", "Жених из Майами", "Старые клячи" и других.

