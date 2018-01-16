МОК решит, смогут ли спортсмены РФ выступить под флагом СССР на ОИ-2018

Идею использовать символику СССР предложили пользователи интернета после того, как МОК разрешила допуск российских спортсменов только под олимпийским флагом

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Специальная комиссия Международного олимпийского комитета по атлетам из России рассмотрит вопрос об использовании советской символики российскими спортсменами на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Р-Спорт.

© Sputnik/ Александр Вильф Как российские спортсмены смогут добраться до Пхенчхана

В связи с запретом на использование российской символики пользователи интернета предложили приехать на ОИ и Пхенчхан с флагом и гимном СССР, тем более, что музыка прежнего и нового гимнов совпадает.

"Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря", — заявили в пресс-службе МОК на вопрос о том, можно ли использовать советскую символику.

Исполком МОК 5 декабря принял решение о допуске "чистых" атлетов из России на Олимпиаду-2018 под олимпийским флагом при выполнении определенных условий и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". На церемониях награждения при этом будет играть олимпийский гимн.