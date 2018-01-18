Почему анализируя биткоин, эксперты заговорили об "эффекте виагры"

Центральный Банк России выступил с заявлением, что ведомство беспокоится за "эффект виагры" в истории с криптовалютами

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Банк России выразил опасения, связанные с "эффектом виагры" в сфере криптовалют, когда созданное средство, которое можно использовать для платежей, сформировало базу для спекулятивного ажиотажа и финансовых пирамид, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, которого цитирует РИА Новости.

"Нас беспокоит "эффект виагры". Виагра была изобретена случайно в рамках поиска формулы для сердечной мышцы, но в результате получили нечто другое", — сказал Швецов, комментируя популярность криптовалют в мире.

"Нас беспокоит, что создавали для глобального рынка нечто, что можно использовать как платежное средство, но создали шикарную платформу для финансовой пирамиды. Искали одно, получили другое", — пояснил он.

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По его словам, в настоящий момент наблюдается абсолютно ажиотажный спрос на криптовалюты не как средство обращения, платежа, а именно как на средство инвестировать в нечто, что люди не очень понимают, чтобы потом перепродать это дороже.

"То есть, в чистом виде получилась инвестиционная история. Но за этой инвестиционной историей пока нет большого "факапа", поэтому хорошо, что мы об этом думаем. Но точно регуляторы не будут делать ничего, что будет способствовать росту этих пирамид", — заключил он.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018, на котором прозвучали данные заявления. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).