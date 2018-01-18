Известного актера Армена Джигарханяна госпитализировали

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Стало известно, что народный артист СССР Армен Джигарханян был госпитализирован в состоянии средней тяжести, пишет Sputnik Армения.

Актера госпитализировали из-за осложнений с сердцем.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Экс-супруга Армена Джигарханяна выступила с сенсационным заявлением

Одной из версий ухудшения его состояния стало переутомление — в последние несколько дней Джигарханян регулярно посещает театр из-за того, что готовит новый спектакль.

Некоторые СМИ утверждают, что Джигарханян чувствовал недомогание еще утром, и водитель даже отказался вести его в театр. Однако актер настоял на своем и самостоятельно добрался до работы.

По словам друга артиста — Артура Согомоняна, артист прекрасно отдохнул за новогодние каникулы и был полон сил.

На протяжении нескольких месяцев общественность обсуждает громкий скандал, в центре которого оказались Армен Джигарханян и его молодая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская. Актер заявил, что жена обманом забрала у него все деньги, переписала на себя недвижимость и даже покушалась на убийство. При этом Виталина заявила, что ей не в чем каяться и винит во всем случившемся окружение Джигарханяна, которое негативно на него влияет.