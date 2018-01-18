Стартует конкурс сочинений "Мои пожелания президенту России"

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Стартует Международный юношеский конкурс сочинений на тему "Каким я вижу будущее России: мои пожелания президенту России".

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По данным пресс-службы Российского центра науки и культуры в Молдове, конкурс проводит Международный совет российских соотечественников (МСРС) совместно с МИД России и Всемирным координационным советом российских соотечественников под эгидой правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и при поддержке спецпредставителя президента России по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом.

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В марте 2018 года состоятся выборы президента России. Этот конкурс призван стимулировать интерес проживающих за рубежом молодых российских соотечественников к этому событию, дать им дополнительную возможность публично высказать свои взгляды относительно прошлого, настоящего и будущего Российской Федерации.

В конкурсе участвуют проживающие за рубежом молодые соотечественники в возрасте до 18 лет. Сроки проведения конкурса с 1 января по 15 февраля 2018 года.

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Для участия в конкурсе необходимо направить в оргкомитет до 15 февраля 2018 года по электронной почте (msrs@mail.ru) конкурсную работу и личные сведения о ее авторе (ФИО, возраст, пол, место рождения, страна проживания, почтовый адрес, адрес электронной почты и телефон). Объем конкурсной работы: не более 5000 знаков шрифтом 14 пунктов (около 3 страниц машинописного текста).

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и благодарственными письмами. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке в российских дипломатических и консульских загранучреждениях.

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