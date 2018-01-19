19:13 19 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Премьера фильма Скиф

"Скиф": бред в багровых тонах

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
В России
Получить короткую ссылку
13 0 0

Колумнист Sputnik посмотрел новейший российский исторический блокбастер и делится неоднозначными впечатлениями.

Sputnik, Лев Рыжков

Не могу сказать, ждал кто-нибудь или нет выхода на экраны блокбастера "Скиф". Вокруг этой исторической постановки не полыхал скандал, как в случае с "Матильдой". И по телевизору как-то об этом фильме молчали. Сам я о появлении этого фильма узнал буквально накануне. В общем, "скиф" подкрался незаметно – прямо как один из главных героев фильма.

А между тем, постановка дорогая, с костюмами. История из древних времен. Даже, наверное, более древних, чем показывали нам год назад в известном фильме "Викинг". Если верить Википедии, скифы прекратили свое существование в IV веке до нашей эры. А обитали они на громадной территории – от Карпат и Молдовы на западе до китайского Туркестана на востоке. Также от скифского, оказывается, произошел осетинский язык.

Вооружившись этими познаниями, я пошел смотреть блокбастер. И немного опоздал. Пришел не к самому началу и не смог полюбоваться на серую печальную заставку "Фонд кино". Может, ее и не было. Но, судя по приведенным сайтом "Кинопоиск" цифрам бюджета – 150 миллионов рублей, думается, без господдержки не обошлось.

Злые, опасные хипстеры

В зал я вошел в момент, когда на экране какой-то мужик в темноте мучил девушку. Та была привязана веревкой за запястья к потолку пещеры. Но уже скоро – через несколько минут – стало понятно, что мучают-то не девочку, а это мальчик такой. Более того, чуть ли не главный герой, суперубийца, скифский "волк"!

Конечно, этот скифский "волк" (в исполнении молодого актера Александра Кузнецова) потом много выпрыгивал из кустов, рычал, дрался, строил жуткие физиономии. Ну, а я все пытался воспринять его героя серьезно. И не получалось. Потому что это был не хищник, а какой-то модный хипстер – с прической "ирокез" и татуированными висками.

А мучил хипстера хорошо подстриженный дядька с аккуратной бородкой, очень похожий на актера Владимира Епифанцева. Я даже какое-то время думал, что это – он и есть. Потому что этот дядька говорил голосом Епифанцева, вел себя так же и даже мимикой соответствовал. Но все-таки это оказался актер Алексей Фаддеев. Он играл русского боярина. Тут, конечно, возникла минутка когнитивного диссонанса. Потому что какие бояре, когда последние скифы растворились в степях Евразии еще до нашей эры? Но стоит ли позволять скучным фактам из летописей стоять на пути хорошей истории?

И вот два этих героя блуждают по степям и горным склонам. Сверхзадача у них есть. Скифы похитили у боярина жену и маленького сына. Скифы – сплошь хипстеры. Не как монголо-татары в фильме "Легенда о Коловрате", конечно. Немножко другие. Но из той же серии. В "Коловрате" перед нами были некие эмогеи, а здесь, скорее, одичавшие панки, которые даже в диких условиях степных пампасов не забывают подкрашивать себе глаза.

Под олимпийским огнем

Фильм очень кровав. Даже в большей степени, чем "Викинг". Больше грязи, антисанитарии. Положительные герои выгрызают противникам кадыки, а уж горло перерезать для них – как приятного аппетита пожелать. В общем, багровый цвет занимает немалое место в колористической гамме фильма. Детям и слабонервным лучше не видеть.

Драки есть. Их много. Сделаны они примерно на троечку. Много замедленной съемки, когда герой замахивается-замахивается, а никак не ударит. Много же и невнятных мельканий. Золотой середины, когда видно – кто, кого и как лупит, практически нет. Финальная драка в скифском стойбище оказалась настолько унылой, что я даже стал под нее засыпать (это, кстати, был первый опыт засыпания именно под бойцовские эпизоды).

Оружие у скифов и всех прочих – затейливое. То клинок в виде синусоиды, то нож в форме буквы "Г". А в самом финале герой-боярин воздымает над головой этакий кладенец в форме олимпийского факела "Сочи-2014". Вот абсолютно не шучу.

Костюмы и грим. Тут как раз все прекрасно, затейливо и изобретательно. Вообще, как и в случае с "Матильдой", у меня сложилось впечатление, что фильм поставили как раз костюмеры. Ну, и чуть-чуть гримеры.

Намекнули, откуда стащили

К слову, в одном из бойцовских эпизодов "Скифа" герои попадают в плен к неким поклонникам Велеса. А это такие люди с очень сильно напудренными лицами. И бьют они в барабаны. И танцуют, притопывая.

Эти пляски с белыми лицами под примитивную перкуссию стали очень сильно мне что-то напоминать. Где-то я их видел. И вспомнил, где. В 1986 году японский режиссер Зого Ишии снял вместе с немецкой индустриальной группой Einsturzende Neubauten музыкальный (можно и в кавычках) фильм "1/2 человека". Там было много грохота. И вообще фильм очень жуткий. И, кстати, достаточно известный.

А ближе к финалу в японском фильме из заброшенных ангаров выходят их зловещие обитатели с отбеленными лицами и вот точно так же танцуют! И словно бы в пользу моего предположения на фоне плясок несколько раз мелькнул опознавательный знак немецких индустриалистов – иероглиф-"человечек". В общем, российские кинематографисты, как порядочные люди, намекнули, откуда стащили. Ну, наверное, и правильно сделали.

Концептуальный финал

В общем, до поры мое восприятие этого фильма дрейфовало где-то на отметке "3 балла" по пятибалльной шкале. А вот в финале случился у авторов сценария очень концептуальный сюжетный поворот, мгновенно опустивший мое восприятие этого костюмированного шабаша на уровень плинтуса (и даже, может, ниже). Поэтому сейчас будет безжалостный и концептуальный спойлер.

В самом финале происходит некая утряска временных координат. Потому что попадаем мы в Тьмутараканское княжество. Оно у нас (согласно Википедии) существовало в X-XII веках. То есть соседствовало со скифами примерно так же, как нынешняя Российская Федерация, допустим, с Византийской империей.

И вот татуированные, свеженакрашенные скифы просятся под руку Тьмутараканского князя. А тот, не дрогнув голосом, приказывает взять, да и уничтожить всех скифов. Всего их человек 15-20. И княжеские лучники их берут и расстреливают. Вот так-то! Чувствуете, какие плохие русские?

Не будем объяснять, почему это – полный бред. Но вот этим концептуальным моментом в головы всех пацанов-недорослей вбивается:

"Ах, какие плохие русские! Они уничтожили скифов!" И не объяснишь ведь.

В общем, если хотите увидеть кровавую антинаучную дрянь, испортить себе и семье поход в кино – вам обязательно надо посмотреть "Скифа". Российский кинематограф, который я только-только зауважал за "Движение вверх", снова стремительно и позорно пал в моих глазах. Увы-увы.

Теги:
Скиф, блокбастер, фильм, премьера
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тренировка команд по страйкболу
    Это провокация!

    Что в Британии тимбилдинг, то в Латвии военная провокация: The Washington Post разглядела попытки с помощью страйкбола подорвать демократию в Балтии.

  • Вирус, архивное фото
    Русские все могут

    Литовский новостной портал tv3.lt был взломан в четверг вечером, это могли сделать "российские программисты", заявил главный редактор издания.

  • Видеомост НАТО в Европе
    Не доводи до предела

    Базы НАТО в странах Балтии могут обострить ситуацию до предела: их создание у границ России и ее ответные меры создают повышенную опасность конфликта.

  • Лесозаготовительная машина Харвестер 1270D
    Берегите женщин…

    Минлесхоз приглашает белорусок работать на лесоповалах: женщины отличаются внимательным отношением к профессии, бережностью и аккуратностью.

  • Рабочие на строительстве нового многоэтажного жилого дома в грузинской столице
    За права рабочих!

    Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет о правах человека более чем в 90 странах мира, в том числе в Грузии.

  • Патриаршее служение в Крещенский сочельник в Храме Христа Спасителя
    Крещение морем

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в Абхазии в праздник Крещения Господня со своими семьями совершили купание в Черном море.

  • Туристический поселок Лагич в Азербайджане, фото из архива
    Верной дорогой

    Туристические маршруты, существовавшие в советском Азербайджане, нужно возродить, считают в Ассоциации туризма республики.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    От Саргсяна к Саркисяну

    Правящая Республиканская партия Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна на должность следующего президента страны.

  • Зимняя Олимпиада, архивное фото
    В копеечку

    В феврале сборная Казахстана примет участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Sputnik Казахстан узнал, во сколько это обойдется бюджету страны.

  • Бот ОАО Северэлектро в мессенджере Тelegram на экране телефона
    Я буду жаловаться!

    Теперь на отключение света в Бишкеке можно пожаловаться через мессенджеры - "Северэлектро" запустило боты в Facebook и Тelegram.

  • Мужчина закрывает портфель, архивное фото
    Оценка "неудовлетворительно"

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел масштабные кадровые перестановки в стране, ранее он выразил недовольство работой нескольких ведомств.

  • Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
    Заживем!

    Узбекистан может к 2030 году войти в число стран с уровнем дохода выше среднего, сообщило представительство Всемирного банка в республике.

  • Граница
    По всей строгости

    В КГБ Южной Осетии рассказали, как наказали нарушителей государственной границы в 2017 году – всего было задержано более пятисот человек.

  • Тренировка команд по страйкболу
    Это провокация!

    Что в Британии тимбилдинг, то в Латвии военная провокация: The Washington Post разглядела попытки с помощью страйкбола подорвать демократию в Балтии.

  • Вирус, архивное фото
    Русские все могут

    Литовский новостной портал tv3.lt был взломан в четверг вечером, это могли сделать "российские программисты", заявил главный редактор издания.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Празднование Крещения в Молдове
Как в Кишиневе отметили Крещение Господне
Игорь Додон
Игорь Додон окунулся в прорубь на Крещение
Меры безопасности при гололёде
Пешеходы, знайте: меры безопасности при гололеде

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться