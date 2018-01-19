В Улан-Удэ трое подростков устроили нападение на школу

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Этот шокирующий инцидент произошел в Бурятии. Утром в пятницу ученик 9 класса школы, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор" в Улан-Удэ, с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение, сообщает РИА Новости.
"По предварительным данным, у девятиклассника был топор, которым он причинил телесные повреждения учителю и ученикам, и нож – им он пытался порезать себя", — сказал представитель прокуратуры.
В больницах в данный момент находятся шесть пострадавших, среди них сам нападавший. Трое из них, в том числе учитель, в тяжелом состоянии.
Следователи возбудили дело.
"Возбуждено уголовное дело в отношении ученика одной из школ, подозреваемого в совершении преступления… "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних", — говорится в сообщении силовых структур.
"В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе", — сообщается в пресс-релизе Следственного комитета.