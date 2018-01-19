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Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А.Джигарханяна Армен Джигарханян

Почему Цымбалюк-Романовская передумала разводиться с Джигарханяном

© Sputnik/ Виталий Белоусов
В России
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Женщина жаждет знать, в чем конкретно ее обвиняет любимый, при этом сам Джигарханян не намерен с ней встречаться

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Новый сезон скандального, так называемого, "Джига-шоу" начался с крутого поворота Виталина Цымбалюк-Романовская решила не покидать 82-летнего Армена Джигарханяна. Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на издание "Комсомольская правда".

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39-летняя пианистка заявила, что не собирается покидать Джигарханяна. По ее словам, несмотря на то, что 27 ноября в 202-м мировом судебном участке в Кунцево был удовлетворен иск о разводе супругов, формально они по-прежнему остаются мужем и женой.

"Если возможно отсрочить наш развод, я это сделаю. Чтобы все прояснить, я жду личной встречи с Арменом Борисовичем, и хочу от него услышать, почему он подал на развод, чем он недоволен, какие у него требования и вопросы ко мне", —  сказала она.

Женщина жаждет знать, в чем конкретно ее обвиняет любимый. При этом сам Джигарханян не намерен с ней встречаться.

Виталина Цымбалюк-Романовская в программе Андрея Малахова
© Youtube/Россия 1
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По словам адвоката артиста Евгения Парфенова, Армен Борисович не смотрит телевизор, не следит за Интернетом, но доброжелатели приносят ему "последние новости". Именно из-за них народному артисту СССР стало плохо накануне вечером.

Если верить адвокату, то Виталиной движет далеко не нежное чувство, а хитрая расчетливость.

"Действительно, в конце декабря наши оппоненты подали апелляционную жалобу на решение суда о разводе. Все делается для того, чтобы затянуть время. Иллюзия полагать, что Армен Борисович вдруг проснется и захочет помириться. Мотивы другой стороны могут быть разные, но явно не гуманные. Например, все мы смертны…", — считает Парфенов.

По словам адвоката, это делается и для участия Виталины в телепередачах. Там заключаются контракты, и она получает огромные гонорары. Парфенов уверен, что противоположная сторона разжигает информационную войну.

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На протяжении нескольких месяцев общественность обсуждает громкий скандал, в центре которого оказались Армен Джигарханян и его молодая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская. Актер заявил, что жена обманом забрала у него все деньги, переписала на себя недвижимость и даже покушалась на убийство. При этом Виталина заявила, что ей не в чем каяться и винит во всем случившемся окружение Джигарханяна, которое негативно на него влияет.

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Теги:
аппеляционная жалоба, иск, развод, Виталина Цымбалюк-Романовская, Армен Джигарханян, Россия
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