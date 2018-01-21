Песков рассказал, чего лишены многие современные политики

КИШИНЕВ 21 янв — Sputnik. Сейчас на мировой арене мало самостоятельных политических лидеров, такое мнение в интервью телеканалу "Россия 1" высказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

"И если раньше были гораздо более суверенные лидеры, которые, скажем так, больше подходили Путину в плане свободы действий, в плане решимости, в плане профессионализма, то и, конечно, договариваться с ними Путину было легче. Сейчас, наверное, можно сказать, что таких лидеров стало меньше",- сказал Песков в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", передает РИА Новости.

Он ответил, чем, по его мнению, отличается глава РФ от других действующих лидеров.

"Наверное, Путин – это самый опытный, самый знающий, самый талантливый мировой лидер. И самый ответственный в том плане, что он отвечает за свои слова. Мало кто в мире может с ним сравниться",- сказал пресс-секретарь президента.

Песков выразил уверенность, что Путин одержит убедительную победу на выборах президента России в 2018 году. По словам Пескова, то, что президент России почти двадцать лет пользуется поддержкой населения, для мировой политики — это абсолютно беспрецедентный рекорд.

"И конечно, несмотря на то, что по прошествии 18 лет нахождения на вершине власти Путин сейчас будет баллотироваться в президенты, я, как гражданин России, уверен, что он победит, и я надеюсь, что это будет такая, очередная убедительная победа", — подчеркнул Песков.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Путин идёт на них как самовыдвиженец.