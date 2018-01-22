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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян рассказала о принципах работы RT

© Sputnik/ Владимир Трефилов
В России
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян надеется, что входит в число тех, кому доверяет президент России Владимир Путин: об этом (и не только) она откровенно рассказала журналистам - публикуем наиболее интересные фрагменты.

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что входит в число людей, которым президент России Владимир Путин доверяет.

"Я была включена в список тех, — как в России это называют — кому он доверяет", — заявила Симоньян в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, которое цитирует РИА Новости.

"Что ж, я надеюсь, что он мне доверяет. Не знаю, доверяет или нет, но я действительно видела этот список", — добавила она.

Симоньян не исключила, что причиной оказанного доверия является ее беспристрастность в качестве руководителя СМИ.

"Может быть, именно поэтому он мне доверяет", — ответила она на вопрос о том, считает ли она возможным сохранять позицию независимого журналиста при освещении событий в России, оказавшись в числе доверенных лиц Путина.

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На прошлой неделе ЦИК России зарегистрировал 259 доверенных лиц действующего президента РФ Владимира Путина, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. В список доверенных лиц, в частности, вошли: Александр Масляков, Михаил Пиотровский, Маргарита Симоньян, Владимир Урин, Владимир Хотиненко, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Михаил Шмаков, Леонид Якубович, Анатолий Кучерена, Сергей Когогин, Денис Майданов, Лев Лещенко, Диана Гурцкая, Павел Гусев, Евгений Поддубный.

Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева сообщила, что доверенными лицами Путина будут порядка 500 человек. Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

Зависимость телеканала RT от правительства России технически невозможна

"Я действительно так устала от заявлений о том, что все, что мы делаем – мы делаем по указу правительства. Скажите мне, как это чисто технически возможно? Я не выхожу в эфир. Возможно, вы можете представить себе, что я раздаю приказы от Кремля. В эфир выходят такие люди, как Ларри Кинг. Вы можете себе представить, что я звоню ему и говорю, что он должен сказать? Серьезно, думаете это возможно? Нет, невозможно", — сказала она.

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По словам Симоньян, во всех передачах RT участвуют люди, такие как Кинг или Джулиан Ассанж, которым "абсолютно невозможно сказать, что они должны говорить".

"Я могу показать вам целый список … наших различных передач, мнений, историй, которые Кремль действительно очень сильно не хотел бы видеть, если бы мы спросили, чего он хочет, но мы просто не спрашиваем", — добавила она, указывая на независимость телеканала от правительства РФ.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.

Регистрация RT в качестве иностранного агента в соответствии с американском законом FARA сильно осложнила работу российского СМИ в США.

"Сильно повлияло", — сказала она, отвечая на вопрос журналиста, как отразилась на работе телеканала его регистрация в качестве иностранного агента в ноябре прошлого года.

"Должно быть, вы знаете, что отозвали нашу аккредитацию в конгрессе. Причина, которая была озвучена, — именно тот факт, что мы были зарегистрированы в соответствии с FARA (законом "О регистрации иностранных агентов" – ред.). Хотя нам говорили, американские официальные лица много раз говорили, что регистрация в соответствии с этим законом — просто регистрация, и она не будет иметь никаких последствий, что она служит для обеспечения прозрачности, честности и так далее. На самом деле для нас это значит, что у нас отозвали аккредитацию, уходят некоторые люди, потому что для них морально тяжело работать как иностранный агент, приходит меньше гостей. И, возможно, более важное – много наших партнеров в США теперь говорят нам, что они должны или отменить или пересмотреть наши соглашения… Много последствий", — сказала Симоньян.

LIVE: Заседание Совфеда в рамках Времени экспертас участием Маргариты Симоньян
© Sputnik.
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Выступление Маргариты Симоньян на заседании Совфеда

По словам главного редактора RT, аргументация американских властей по этому вопросу — ложь и "маска для того, чтобы правительство выглядело так, будто уважает свободу слова и право всех на то, чтобы обратиться к аудитории и рассказать историю". "На самом деле это мера, шаг, чтобы усложнить нашу работу, а иногда и сделать невозможной", — отметила она. "Мы никогда не скрывали, что мы из России", — подчеркнула Симоньян.

Главный редактор RT отметила также, что после того, как компании Twitter и Facebook вызвали в конгресс для дачи показаний (по делу о "вмешательстве РФ" в американские выборы), "они приняли некоторые решения" против телеканала. По поводу освещения самой избирательной кампании в ноябре 2016 года в США главный редактор сказала, что RT "был намного более сбалансированным, чем ведущие СМИ", которые "с самого начала сделали свой выбор".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что бывший американский посол в Москве грозился пожаловаться на ее работу Дмитрию Медведеву, который тогда занимал пост президента РФ.

"Вы не можете представить, как громко на меня ругался бывший посол Соединенных штатов в России. Он даже сказал мне, что он собирается пожаловаться Медведеву на мою работу. Что многое говорит о свободе печати и независимости", — заявила Симоньян, не уточняя имя дипломата.

Главред телеканала добавила, что часто слышит критику в свой адрес от разных лиц и организаций со всего мира.

Маргарита Симоньян
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
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"Не только люди из Кремля, люди из разных мест, в том числе из США, иногда звонят и ругаются на меня", — заключила она.

О фейковых новостях

Симоньян упомянула и об обвинениях в адрес телеканала в искажении информации, которые зачастую оказываются фейком. Она напомнила, как журналист немецкого издания Spiegel обвинил RT в использовании видео одного протеста для иллюстрации другого, хотя это оказалось не так.

Главный редактор подчеркнула, что ошибки совершают все СМИ. Однако в подобных ситуациях RT всегда выступает с опровержением и извиняется перед клиентами, а однажды даже снял с эфира шоу. При этом в случае ошибки RT получает столько критики, сколько ни одно другое СМИ.

"Нас обвиняют в том, чего мы не делаем. А если мы ошибаемся, это так раздувают", — добавила Симоньян.

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Теги:
Работа, СМИ, критика, RT, Маргарита Симоньян, Информационные службы, Телевидение, Интернет-издание
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