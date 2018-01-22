Охотник из Саратова был застрелен собственной собакой

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Мужчина пошел на охоту с собакой и получил ранение после того, как собака случайно нажала на спусковой курок ружья, стоявшего рядом, передает РИА Новости со ссылкой на портал "Регион 64".

"64-летний местный житель выпустил в поле из багажника автомобиля двух своих собак. Животные начали резвиться, лапа одного из питомцев попала на спусковой крючок охотничьего ружья ТОЗ-34, стоявшего неподалеку. Его приклад был уперт в землю, а ствол направлен в живот мужчины", — говорится в сообщении на портале "Регион 64".

Саратовца доставили в больницу с огнестрельным ранением. Менее чем через час мужчина скончался.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.