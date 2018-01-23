Россия заняла 26-е место в рейтинге "лучших стран мира"

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Обнародован рейтинг "лучших стран мира", подготовленный американским изданием U.S. News & World Report. Россия заняла в нем 26 место.

По сравнению с прошлогодним рейтингом, который учитывает десятки разных параметров, Россия поднялась на одну позицию среди 80 стран.

Десятку ведущих стран составили (в скобках позиция в прошлогоднем рейтинге): Швейцария (1), Канада (2), Германия (4), Великобритания (3), Япония (5), Швеция (6), Австралия (8), США (7), Франция (9) и Нидерланды (11). Всего в рейтинге приведены 80 стран, отмечает РИА Новости.

В категории "Сила" Россия оказалась в числе лидеров, уступив лишь США и обойдя Китай. Издание при этом указывает, что РФ тратит на военные расходы относительно ВВП – 5,4%, а США и КНР по 3,3% и 1,9% соответственно.

На основе данных проведенных соцопросов эксперты выставили России максимальные 10 баллов в подкатегориях "сильная армия", "политическое влияние" и "лидер" (страны – ред.), а по параметрам "экономическое влияние" и "сильные международные союзы" были выставлены 9,2 балла.

Попасть в число лучших России удалось также в категории "Перспективные экономики" — она заняла восьмое место (в лидерах – ОАЭ, Индия и Сингапур).

В категории "Культурное наследие" Россия заняла 16-е место (лидеры – Италия, Испания и Греция), а по "Культурному влиянию" авторы исследования поставили РФ на 23-ю позицию (возглавили этот раздел Италия, Франция и США).

Выше среднего (24 место) у России рейтинг в категории "Предпринимательство", который оценивает страны по уровню инноваций и сопряженных с этим факторов, включая квалификацию рабочей силы, инфраструктуру, соответствующую правовую базу, уровень вложений в новые разработки (в лидерах Германия, Япония и США).

Средние оценки Россия получила в области "Качество жизни", которая охватывает образование, здравоохранение, экономическую и политическую стабильность (38 место, лидеры – Канада, Дания и Швеция) и в области "Гражданственность", связанной, в частности, с правами человека, религиозной свободой, правами на собственность (39-место, лидеры – Норвегия, Швейцария и Дания).

Журнал U.S. News & World Report был основан в 1948 году и на протяжении десятилетий занимался составлением преимущественно рейтингов в США, в частности, среди вузов и лечебных учреждений. При этом методика расчетов, которую использовало издание, часто вызывала критику со стороны ряда специалистов.