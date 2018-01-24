В Госдуме России обсудят положение СМИ в Молдове

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Запрет на ретрансляцию информационных и аналитических программ в Молдове будет рассмотрен в Госдуме России. Произойдет это в среду на пленарном заседании. Российские парламентарии обсудят проект заявления депутатов о недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в нашей стране.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента на прошлой неделе. В тексте документа говорится, что в Госдуме считают запрет нарушением общепризнанных международно-правовых норм в области свободного доступа к информации, ущемляющим права значительной части молдаван, такие действия расцениваются как "очередной антироссийский акт".

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Депутаты также призвали ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку принятому закону. Кроме того, парламентарии рекомендовали правительству России разработать комплекс мер, направленных на предоставление населению Молдовы других способов получения доступа к российским новостным телепередачам.

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В конце декабря 2017 года молдавский парламент повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой". Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена.