Госдума России озабочена дискриминацией российских СМИ в Молдове

Госдума России приняла заявление о недопустимости дискриминации российских СМИ в Молдове

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Дискриминация российских СМИ стала одним из вопросов, который обсудили в среду в Госдуме. Причем не только обсудили. Госдума на своем пленарном заседании приняла заявление депутатов о недопустимости дискриминации российских СМИ в нашей стране.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента на прошлой неделе в связи с запретом трансляции новостных программ из России в Молдове.

Согласно тексту документа, в Госдуме запрет считают нарушением общепризнанных международно-правовых норм в области свободного доступа к информации, ущемляющим права значительной части молдаван, и расценивают такие действия как "очередной антироссийский акт".

Депутаты также призвали ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку принятому закону.

© Sputnik/ Наталья Селиверстова В Госдуме России обсудят положение СМИ в Молдове

Кроме того, парламентарии рекомендовали правительству России разработать комплекс мер, направленных на предоставление населению Молдовы других способов получения доступа к российским новостным телепередачам.

В конце декабря 2017 года парламент повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой".

Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена.