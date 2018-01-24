Спикер Госдумы Володин высказался о дискриминации СМИ в Молдове

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Депутаты на пленарном заседании в среду приняли заявление о недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдове. Парламентарии в своем заявлении, в частности, призвали ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку принятому в Молдавии закону о запрете трансляции новостных программ из России в Молдове.

© Sputnik/ Vladimir Fedorenko Госдума России озабочена дискриминацией российских СМИ в Молдове

"Сейчас было бы неверно менять редакцию заявления, но давайте, когда мы готовим заявление, к этому подходить более продуманно, более обоснованно. У нас аргументов очень много, и речь идет не о дискриминации российских СМИ, речь идет о посягательстве на основополагающие права и свободы граждан Молдовы. Страны, которая претендует быть демократическим государством. Об этом надо говорить", — заявил на заседании Володин.

По словам спикера Госдумы, нарушению основополагающих прав и свобод необходимо давать оценку.

"На Украине отключили социальные сети — посягательство на права и свободы. Нам нужно для себя ставить задачи — мы здесь (в заявлении — ред) адресуем предложения правительству — было бы правильно нашим представителям в Парламентской ассамблеи ОБСЕ эти вопросы поставить, заслушать, как раз тех, кто принимает такие решения в парламенте Молдовы, так же, как на Украине. Пускай уже Парламентская ассамблея ОБСЕ берет и дает этому оценку", — сказал Володин.