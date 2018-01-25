Умерла народная артистка России Людмила Сенчина

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Петербурге на 68-м году жизни, сообщает РИА Новости

"Людмила Петровна скончалась сегодня утром в больнице. Она болела",- сказал ее продюсер Владимир Андреев.