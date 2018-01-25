Умерла народная артистка России Людмила Сенчина

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Петербурге на 68-м году жизни, сообщает РИА Новости
"Людмила Петровна скончалась сегодня утром в больнице. Она болела",- сказал ее продюсер Владимир Андреев.
Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Петербурге
КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Петербурге на 68-м году жизни, сообщает РИА Новости
"Людмила Петровна скончалась сегодня утром в больнице. Она болела",- сказал ее продюсер Владимир Андреев.
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