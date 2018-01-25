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В Японском море пропало судно, где находятся и граждане Молдовы

© Sputnik/ Юрий Сомов
В России
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В Японском море ищут пропавшее рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 человек, в составе экипажа - граждане России, Азербайджана и Молдовы

КИШИНЕB, 25 янв — Sputnik. Рыболовное судно "Восток", на борту которого находится 20 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. К поисково-спасательным работам МЧС уже подключились силы Тихоокеанского флота (ТОФ), несколько вертолетов, а также самолеты Ан-26 и Бе-200.

НА БОРТУ НЕ ТОЛЬКО РОССИЯНЕ

По информации краевого ГУ МЧС РФ, в 200 километрах южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, но все попытки связаться с судном не принесли результата. Сразу же к месту срабатывания радиобуя отправился сторожевой пограничный корабль береговой охраны, а позже вышел и морской спасательный буксир. Кроме того к месту поиска вылетели два вертолета – спасателей и военный.

"Сигнал в Морской координационный центр поступил от МСКЦ Республики Корея. Предположительно, судно находится в нейтральных водах. К предполагаемому месту происшествия уже выдвинулся пограничный катер из поселка Зарубино", – сообщили в департаменте гражданской защиты.

Судно принадлежит ООО "ДВ Флот", порт приписки – Невельск. Как сообщил представитель морского координационно-спасательного центра Владивостока, в районе поиска судна штормовая погода. "На место срабатывания буя подходит теплоход Fesco "Диомид", также следует спасательное судно", – сказал собеседник РИА Новости.

В морских структурах, на пропавшем судне находились, в том числе, девять сахалинцев и один приморец.

"В числе экипажа — уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдовы, Азербайджана, Свердловской области", — добавил собеседник.

ПОИСКИ ОСЛОЖНЯЮТ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Как рассказал дежурный синоптик Примгидромета, температура воды в районе Японского моря, где пропало судно "Восток", не выше нуля градусов.

"Сейчас у нас действует штормовое предупреждение на сильное и очень быстрое обледенение судов. Низкий температурный фон и сильный ветер создает такие условия, что любые суда на севере Японского моря будут подвержены обледенению. Вот что опасно. Поверхностная температура воды в том районе не выше нуля градусов", – рассказал собеседник.

Сейчас в районе поисково-спасательной операции ветер скоростью 15-20 метров в секунду, высота волн 3,5-4,5 метра. Штормовая погода сохранится сутки.

"Командование флота с учетом сложных погодных условий и ледовой обстановки, которые ограничивают действия поисково-спасательных судов, приняло решение к подключению к операции самолета Ан-26 морской авиации ТОФ с группой спасателей на борту. Самолет находится в готовности к немедленному вылету в район поиска. В настоящий момент в операции уже принимает участие вертолет Ми-8 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа", – сообщил представитель ТОФ.

По его словам, в территориальном центре управления ТОФ развернут координационный штаб. В готовность приведены структуры управления поисково-спасательных и аварийных работ Тихоокеанского флота.

БУЙ, БЫТОВОЙ МУСОР, СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ

Теплоход "Диомид", подошедший на место поисков, нашел швартовую бухту, буй и бытовой мусор с рыболовецкого судна, сообщил представитель морского координационного спасцентра Владивостока. Кроме того, там же нашли и два спасательных жилета.

"Помимо буя, швартовой бухты и бытового мусора с судна, нашли также два спасжилета. На месте работает один теплоход, два вертолета. Готовится к вылету военный самолет", — сказал собеседник агентства.

Военный вертолет ВВО Ми-8 успел совершить облет района поиска, но не обнаружил ни судна, ни людей и вернулся на дозаправку во Владивосток.

"Ми-8 осмотрел территорию, работал в районе, но пока людей или судна не нашел. Он отработал топливо и вернулся на дозаправку во Владивосток, потом вернется на место поисков", — сказал собеседник.

Представитель Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России подчеркнул, что пока рано утверждать, что найденные буй и бытовой мусор могли бы быть с "Востока". Он уточнил, что "радиобуй прослушивается, сигнал бедствия проходит". Как сообщил РИА Новости представитель Владивостокского морского спасательно-координационного центра Росморречфлота Минтранса России, радиобуй может какое-то время работать и под водой.

ШАНС НА СПАСЕНИЕ ЕСТЬ

Позже представитель морского координационно-спасательного центра Владивосток сообщил, что центр перестал принимать сигналы аварийного буя, поданные, предположительно, с пропавшего в Японском море судна "Восток", однако шансы на спасение экипажа остаются.

"Пока в районе поисков ничего больше не нашли, но работа продолжается. Осматривают район судно "Диомид", два вертолета, вылетел самолет Бе-200, идет многофункциональное спасательное судно. Сигнал радиобуя мы уже не принимаем, он не проходит", — сказал собеседник.

По его словам, видимость в районе поисков переменная, температура воздуха — минус 16 градусов, воды — плюс 1 градус, высота волны — 3,5 метра. "Будем искать судно и экипаж, пока не найдем. Шанс на спасение всегда есть", — добавил он.

В правительстве Сахалинской области пояснили, что "Восток" пропал в районе Японского моря с оживленным судоходством, поэтому шансы на спасение моряков высоки.

"Поступила информация, что проходящее мимо района поисков судно "Диомид" обнаружило мусор и рыбацкий буй. Однако чуть позже она не подтвердилась. Мы связались с руководством судовладельца. По их сведениям, была обнаружена пустая бочка, которую ошибочно приняли за буй. Поступающие сведения пока слишком противоречивы. Поэтому любые предположения будут преждевременными. Необходимо дождаться результатов поисковой операции. Специалисты отмечают, что "Восток" находится в районе с оживленным судоходством, поэтому шансы на благоприятный исход высоки", — сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов.

В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю организована работа телефона "горячей линии": 8 (423) 239-99-99. Как рассказали в пресс-службе ведомства, родственники моряков по телефону могут получить информацию и психологическую помощь.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ по факту потери связи с судном "Восток" в Японском море возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Теги:
пропажа, судно, Японское море, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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