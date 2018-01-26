Виктор Ан: причина моего недопуска на ОИ-2018 не названа

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Шестрикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан выразил возмущение относительно того, что причина его недопуска на Олимпиаду-2018 до сих пор не названа, отмечает РИА Новости.

Ан не получил приглашение для участия в Олимпийских играх-2018 от специальной комиссии МОК.

"Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне, как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности", — говорится в письме Ана.

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"Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право, как — искренне в это верю — имею право надеяться на доверие со стороны болельщиков, соперников, журналистов после стольких лет в шорт-треке и при полном отсутствии доказательств моей вины в ситуации, когда я лишен возможности участвовать в Олимпиаде-2018", — добавляется в сообщении.

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"Я изучил критерии, которыми она (комиссия) руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр", — сообщил в письме Ан.