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Озвучена версия причины исчезновения траулера "Восток"

© Photo: Main Department of EMERCOM in Primorskyi region
В России
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На месте поисков пропавшего в Японском море российского судна нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Активные поиски пропавшего в Японском море 25 января российского траулера "Восток" продолжаются. К месту предполагаемого исчезновения рыболовецкого судна стягивается все больше спасательных средств.

Sputnik Эстония уже писал, что 25 января "Восток" перестал выходить на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. На борту пропавшего траулера находилось двадцать человек. После захода в  южнокорейский порт Донхэ "Восток" без груза на борту шел в район промысла.

В поисковой операции были задействованы самолет МЧС Бе-200, вертолет МЧС Ми-8, самолет ТОФ Ан-26 и два судна. На месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. 

Утро Японском море
© Sputnik/ Юрий Сомов
В Японском море пропало судно, где находятся и граждане Молдовы

В главных управлениях МЧС России по Хабаровскому и Приморскому краям была организована работа оперативных штабов во взаимодействии с Морским спасательным координационным центром Росморречфлота, Росавиацией, пограничной службой ФСБ России и Минобороны России. Кроме того, был также организован космический мониторинг района поиска.

В ночь на 26 января авиация до утра приостановила облет территории в месте поисков, в темное время суток поиски продолжали спасательное судно "Спасатель Заборщиков" и судно Fesco "Диомид", сообщило РИА Новости. Из-за шторма в районе исчезновения судна поиски не дали результата.

Утром 26 января самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 осмотрели площадь в 5 тысяч квадратных километров, таким образом, за два дня обследовано около 10 тысяч квадратных километров. Температура воздуха в районе поиска составляет минус 15, ветер до 17 м/с, высота волны 4-6 метров, видимость 300 метров. Глубина моря в районе поиска составляет около трех тысяч метров.

Рыболовецкий траулер "Восток" был построен в Корее в 1985 году. Судно ходит под российским флагом и приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-Флот". Судовладелец "Востока" уже опубликовал список экипажа пропавшего судна.

По словам директора компании-владельца судна ООО "ДВ-Флот" Станислава Мальчевского, плотов и аварийно-спасательного имущества на пропавшем в Японском море судне "Восток" было достаточно. Компания по собственной инициативе предоставила СМИ документы, удостоверяющие тот факт, что судно соответствовало всем нормам безопасности.

Что могло стать причиной трагедии

В Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области предположили, что чрезвычайное происшествие с пропавшим рыболовецким судном в Японском море могло произойти из-за крабовых ловушек, которые занимали всю палубу и не давали обкалывать лёд. 

"Есть предположение, что на борту судна находились все крабовые ловушки (судно шло со сдачи краба в Южной Корее), это десять крабовых порядков по 120-150 ловушек каждый. Все они пустые и на устойчивость судна, конечно, не влияют, однако часто бывает, что ими заставлена вся палуба", — заявил представитель агентства. Он пояснил, суда, ведущие добычу краба, не могут оставлять ловушки в месте промысла, поэтому должны везти их с собой.

Бывший член экипажа "Востока" Сергей Потешкин, недавно списавшийся с судна, но указанный в судовой роли, из-за чего в первоначальных сообщениях указывалось, что на борту пропавшего судна находился 21 человек, также предположил, что "Восток", скорее всего, пострадал из-за обледенения, так как судно было в нормальном техническом состоянии.

"Я списался с судна в Зарубино перед тем, как "Восток" отправился в Южную Корею. Списался по семейным обстоятельствам, сам так решил, я из Владивостока", — сообщил Потешкин.

С экипажем "Востока" после схода на берег он не общался — связи не было. "Думаю, из-за обледенения, там шторм. Судно было в нормальном техническом состоянии после ремонта", — добавил он.

"Я буквально второй день рождения праздную. Моя семья рада, что я списался тогда с судна", — сказал Потешкин. Он отметил, что, возможно, в будущем еще будет работать на судах, но не в ближайшее время. Еще один моряк — Владислав Метасёв — списался с судна 28 декабря, вместо него на "Востоке" начал работать его друг.

"Общался с экипажем, когда они в Зарубино были. Четыре месяца на судне глобального ремонта не было, только ремонтировалось по необходимости. Судно было в обледенении плюс погода, поэтому так и вышло. Так судно было исправно. Товарищ там был, недавно звонил его маме — информации о нем нет. Ей сказали ждать", — рассказал он.

Теги:
исчезновение, версия, поиски, рыболовецкое судно, Минобороны России, ФСБ России, МЧС, траулер "Восток", Японское море, Россия
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