Новая махинация экс-супруги с элитной квартирой Джигарханяна

По мнению актера Джигарханяна, его бывшая возлюбленная была в сговоре с мошенниками, обманувшими его при покупке жилья

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. В Дорогомиловском районном суде Москвы 12 февраля состоится разбирательство по поводу очередной махинации с элитной недвижимостью народного артиста Армена Джигарханяна, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на "Московский комсомолец".

© Sputnik/ Виталий Белоусов Почему Цымбалюк-Романовская передумала разводиться с Джигарханяном

Артист пытается взыскать с некоего ООО "Сфера" деньги по договору купли-продажи. В 2017 году он вместе со своей молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской продал долю в квартире в Староконюшенном переулке, которую получил еще в советские годы.

Покупателя подыскала жена актера. После подписания договора компания перечислила только половину суммы, а потом пропала. Документы свидетельствуют о том, что средствами от продажи квартиры завладела именно Цымбалюк-Романовская.

По мнению актера Джигарханяна, его бывшая возлюбленная была в сговоре с мошенниками, обманувшими его при покупке жилья.

Ранее сообщалось, что бывшая жена артиста не теряет времени и уже нашла себе нового поклонника. Пианистка была замечена в компании медиамагната-пенсионера.

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В квартире бывшей жены Джигарханяна 14 ноября 2017 года прошли обыски, в ходе которых были изъяты загранпаспорт артиста и его медицинские документы, записи концертов и спектаклей Цымбалюк-Романовской и завещание актера.

Напомним, 31 октября против Виталины возбудили уголовное дело, а 5 декабря ей предъявили обвинение по статье 137 статье УКРФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).