США ввели санкции против 21 гражданина России из-за ситуации на Украине

В список, в частности, попали высокопоставленные чиновники из РФ, структуры "Сургутнефтегаза" и другие российские компании

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. США ввели санкции против 21 гражданина и девяти компаний из РФ и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девяти компаний, зарегистрированных на Украине и в РФ. Это следует из документа, опубликованного минфином США, сообщает РИА Новости.

© Sputnik/ Владимир Сергеев Sputnik.Мнения: европейцы считают новые санкции США неприемлемыми

В список, в частности, попали высокопоставленные чиновники из РФ, структуры "Сургутнефтегаза" и другие российские компании.

Кроме того, еще по 12 компаниям санкции были уточнены. Отмечается, что санкции введены в связи с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что большинство французов (65%) и немцев (61%) считают неприемлемыми американские санкции против европейских компаний, участвующих в газовых проектах с Россией. Такого же мнения придерживается почти половина жителей Великобритании (47%) и 37% жителей Польши.

В список также попали сын генпрокурора России Артём Чайка, бывший начальник киевского полка спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергей Кусюк и другие лица.