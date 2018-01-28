МЧС России: пропавшее судно "Восток" и экипаж не найдены

Спасатели, работающие на месте поиска пропавшего российского судна "Восток" к утру воскресенья все еще не нашли людей, позже к работам присоединится самолет МЧС Бе-200

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Поисковая группа МЧС обследовала свыше 22 тысяч квадратных километров акватории Японского моря, где пропало российское судно "Восток", сообщает РИА Новости со ссылкой на приморское управление МЧС России.

Аварийный радиобуй сработал на "Востоке" утром в четверг, на борту находились 20 человек. В субботу в месте поисков обнаружили два спасательных плота с судна "Восток", оба оказались без людей.

"При проведении поисков промыслового судна в Японском море обследованы более 22 тысяч квадратных километров акватории… Нарастающим итогом за время поиска обследованы авиацией 15.450 квадратных километров, судами — 6.561 квадратных километров", — говорится в сообщении.

На поисках работают 106 человек и восемь единиц техники.

Для сравнения, общая площадь Японского моря — 1,06 миллиона квадратных километров, таким образом спасатели обследовали уже более 2% моря, разделяющего Приморье, Японию и Корейский полуостров.

Ранее спасательный центр сообщил, что на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело. Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".