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Проводы фигуристок Е. Медведевой и А. Загитовой на Олимпиаду в Пхенчхан

Россия на Олимпиаде 2018 в Пхенчхан: потери и шансы сборной

© Sputnik/ Григорий Сысоев
В России
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Чего ждать от российских спортсменов, отправляющихся в Пхенчхан ослабленным составом, и в каких видах спорта наши потери особенно чувствительны, анализирует колумнист Sputnik

Алексей Авдохин, Sputnik Беларусь.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил лучших российских спортсменов поездки на Олимпиаду 2018. Приглашения в Пхенчхан получили только 169 олимпийских атлетов из России (под таким брендом в Корее выступит наша сборная) при доступной квоте в 215 человек.

Отсев проходил в два этапа. В конце прошлого года на основании доклада Макларена комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила от Олимпийских игр 44 спортсмена из сборной России, якобы причастных к манипуляциям с допинг-пробами в Сочи 2014.

Удар по имиджу российского спорта оказался чувствительным. Наказанию подверглись уже завершившие карьеру герои российского спорта: биатлонистка Ольга Зайцева, бобслеист Александр Зубков, конькобежец Иван Скобрев, саночник Альберт Демченко и еще 44 спортсмена, 32 из которых готовились к выступлению в Пхенчхане. В эти дни они отстаивают права в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но перспективы их допуска на Олимпийские игры 2018 минимальны из-за дефицита времени и отсутствия новых доказательств.

Дела остальных спортсменов, включенных Олимпийским комитетом России в предварительную заявку на Олимпиаду 2018, МОК отдал на откуп специальной комиссии во главе с французской главой Независимой организации допинг-тестирования Валери Фурнейрон.

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На этой стадии анонимное досье на каждого спортсмена рассматривалось под микроскопом по 17 антидопинговым параметрам. Среди критериев — безгрешное допинговое прошлое, отсутствие фамилий в докладах Макларена, данные из базы Московской антидопинговой лаборатории и системы ADAMS, необходимое количество допинг-тестов за последнее время и даже конфиденциальная информация осведомителей.

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После тотальной проверки сборная Россия потеряла еще несколько десятков потенциальных олимпийцев. Их пока ни в чем не обвиняют, хотя уже пригрозили будущими расследованиями. Просто до конца не уверены в допинговой "чистоте" каждого — малейшего подозрения достаточно для отказа в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхан. Кроме спортсменов пострадал персонал — вне заявки осталось 22 тренера и 6 медиков. Любопытно, что обосновывать эти решения МОК не собирается.

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Олимпийские атлеты из России не останутся без медалей. Вряд ли их будет много — слишком много сил, эмоций и нервов потрачено на посторонние вещи перед Олимпиадой. Дюжина медалей, три из которых золотые — пожалуй, тот результат, за который сборной России в Пхенчхане не будет стыдно.

Теги:
Олимпиада-2018, МОК, Корея, Россия
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