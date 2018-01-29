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Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев будет судить второй сезон "Ты супер!"

© Sputnik/ Евгения Новоженина
В России
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Второй сезон детского музыкального конкурса "Ты супер!" стартует в феврале 2018 года

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. В феврале 2018 года на телеканале НТВ состоится премьера второго сезона международного детского конкурса "Ты супер!". Состав звёздной четвёрки жюри в этом сезоне изменится — одним из судей станет Сергей Лазарев.

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Популярный исполнитель, участник Евровидения-2016, прокомментировал своё участие в шоу НТВ.

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"Да, это правда — я займу одно из кресел жюри во втором сезоне проекта "Ты супер!". Ещё в декабре, на съёмках новогодней программы НТВ, я познакомился с ребятами, участниками первого сезона шоу. Меня поразил их недетский профессионализм, желание быть на сцене и реализовать свой вокальный талант! С Настей Симогановой, одной из финалисток первого сезона, мы исполнили мою песню "Сдавайся". Настя — настоящая артистка! Уверен, у неё впереди большое будущее. А под Новый год поступило предложение от телеканала НТВ — стать частью истории проекта "Ты супер!", и я согласился. Ведь это не просто вокальный конкурс, это — проект о том, как сбываются мечты детей с непростой судьбой!", — рассказал Лазарев.

Кто ещё войдёт в состав жюри второго сезона шоу "Ты супер!", зрители НТВ узнают совсем скоро. Уже через несколько недель участники конкурса продемонстрируют свой вокальный талант на отборочных выступлениях.

Уникальный вокальный проект поможет реализоваться в творчестве детям со сложными судьбами. Участники — дети из приёмных и опекунских семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов.

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У всех участников есть опыт преодоления непростых жизненных ситуаций. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой лишь благодаря таланту вполне реально. "Ты супер!" — проект о талантливых детях с невероятной судьбой!

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Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков мира и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

Молдову на конкурсе представит Максим Гнатюк из Бельц.

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Теги:
вокал, пение, конкурс, дети, конкурс "Ты супер!", Максим Гнатюк, Сергей Лазарев, Москва
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