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Живая классика шагает по миру

Конкурс "Живая классика" приглашает чтецов из Молдовы

© Sputnik/
В России
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Конкурс "Живая классика" приглашает чтецов из Молдовы - главное литературное состязание года состоится в "Артеке"

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Самый масштабный детский литературный проект в России вновь приглашает принять участие русскоговорящих школьников в международном конкурсе чтецов "Живая классика".

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© Photo: РЦНК в Молдове
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В седьмой раз "Живая классика" собирает юных чтецов со всего мира, чтобы встретиться в Международном детском центре "Артек", теперь — в мае 2018 года. Именно в "Артеке пройдет финал состязания.

До этого ребятам предстоит пройти отборочные испытания в своих странах. Школьники в возрасте от 10 до 17 лет выбирают отрывок из любого прозаического произведения, которое волнует их ум и воображение, и читают его наизусть. Главное требование — текст должен быть на русском языке.

В конкурсе юных чтецов участвует около 80 стран мира.

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Теги:
конкурс "Живая классика", Артек, Россия
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