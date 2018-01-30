Конкурс "Живая классика" приглашает чтецов из Молдовы

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Самый масштабный детский литературный проект в России вновь приглашает принять участие русскоговорящих школьников в международном конкурсе чтецов "Живая классика".

© Photo: РЦНК в Молдове В Кишиневе наградили лучших знатоков русского языка и чтецов Пушкина

В седьмой раз "Живая классика" собирает юных чтецов со всего мира, чтобы встретиться в Международном детском центре "Артек", теперь — в мае 2018 года. Именно в "Артеке пройдет финал состязания.

До этого ребятам предстоит пройти отборочные испытания в своих странах. Школьники в возрасте от 10 до 17 лет выбирают отрывок из любого прозаического произведения, которое волнует их ум и воображение, и читают его наизусть. Главное требование — текст должен быть на русском языке.

В конкурсе юных чтецов участвует около 80 стран мира.