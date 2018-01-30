Почему Минфин США атакует Дональда Трампа

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Авторы "кремлевского доклада" минфина США в первую очередь наносят удар по американскому президенту Дональду Трампу, заявил действующий президент РФ Владимир Путин, который намерен баллотироваться на следующий срок, передает РИА Новости.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года.

Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

"Те, кто делают это, они занимаются в основном-то внутренней своей политикой. Они атакуют избранного президента. Вот бюджет не утвердили, пока там временное финансирование не ввели, он даже не мог воспользоваться служебным самолетом для того, что бы полететь в Швейцарию на международные мероприятия", — сказал Путин на встрече со своими доверенными лицами.

Он подчеркнул, что в США сейчас идут споры с главой государства не только по внутренним вопросам, но и по международной тематике.

"Ссылаясь на мнимое вмешательство в выборы в Соединенных Штатах, портят и разваливают окончательно российско-американские отношения", — добавил он.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах главы государства пройдет вне президентского рабочего времени.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".