Почему Минфин США атакует Дональда Трампа

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Авторы "кремлевского доклада" минфина США в первую очередь наносят удар по американскому президенту Дональду Трампу, заявил действующий президент РФ Владимир Путин, который намерен баллотироваться на следующий срок, передает РИА Новости.
Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.
"Те, кто делают это, они занимаются в основном-то внутренней своей политикой. Они атакуют избранного президента. Вот бюджет не утвердили, пока там временное финансирование не ввели, он даже не мог воспользоваться служебным самолетом для того, что бы полететь в Швейцарию на международные мероприятия", — сказал Путин на встрече со своими доверенными лицами.
Он подчеркнул, что в США сейчас идут споры с главой государства не только по внутренним вопросам, но и по международной тематике.
"Ссылаясь на мнимое вмешательство в выборы в Соединенных Штатах, портят и разваливают окончательно российско-американские отношения", — добавил он.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах главы государства пройдет вне президентского рабочего времени.
Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".