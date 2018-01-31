Подробности драки Шевченко и Сванидзе: почему в ход пошли кулаки

По словам телеведущего Максима Шевченко, причиной его драки с коллегой и историком Николаем Сванидзе в прямом эфире радио "Комсомольская правда" стал различный подход к трактовке истории России

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Неожиданно закончился прямой эфир с участием телеведущего Максима Шевченко и историка Николая Сванидзе. Обсуждая исторические события, собеседники накинулись друг на друга с кулаками. По словам Шевченко, Сванидзе первым начал угрожать ему и должен был за это ответить, отмечает РИА Новости.

"Я никогда руки первый не распускаю. Была словесная дискуссия. Я ему сказал: "Коля, ты плюешь на могилы советских солдат". Он мне сказал: "Ты подонок. Был бы ты ближе, я бы дал тебе по морде"", — сказал телеведущий.

"Он пошел ко мне, я встал, руки убрал за спину. Он ударил меня, после этого я, на инстинкте, ему ответил. Он улетел в угол", — добавил Шевченко.

Телеведущий и историк участвовали в передаче, в ходе которой обсуждался вопрос о том, "считать ли сталинизм болезнью".

Сванидзе заявил, что Сталин до начала Великой отечественной войны "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Шевченко "мерзавцем", тот в ответ обвинил оппонента в оскорблении памяти погибших советских воинов и назвал его "конченным демагогом".