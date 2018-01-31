Партию молдавского вина не пустили в Россию

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. В России, в Курской области, таможенники задержали 35-летнего гражданина Молдовы, который пытался незаконно провезти более 100 литров вина домашнего приготовления.
При досмотре машины в багажнике были обнаружены пять канистр.
Мужчина, по данным российских СМИ, сообщил, что вино он изготовил сам.
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Оказалось, что это вино мужчина вез родственникам в Новый Уренгой. Свою продукцию он не задекларировал, почему-то посчитав, что ввоз алкогольных напитков домашнего производства в Россию разрешен. Правда, на самом деле в Россию беспошлинно ввозить только три литра спиртных напитков.
Нарушителю грозит штраф и возможная конфискация алкоголя.