В борьбу за приз конкурса Стенина вступили представители 40 стран

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Более 30 работ в день приходит на Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, учрежденный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Только за первый месяц приема работ организаторы получили более 1000 фотоснимков из почти сорока стран мира. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, что дает право полагать, что борьба за призовые места выйдет на новый уровень.

Прием заявок на конкурс продолжается на сайте stenincontest.ru. К участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок открыт до 28 февраля 2018 года. Цель конкурса — поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии.

Самыми активными стали фоторепортеры из России, Индии, Кении, Бангладеш, Палестины, Сербии, Турции, США, Великобритании, Ирана, Малайзии, ЮАР, Китая, Беларуси, Молдовы и Казахстана. Представители этих стран подали на конкурс самое большое число работ. Чаще других встречаются новостные репортажи, популярны также этнические зарисовки и портретная съемка, в которой конкурсанты экспериментируют с разными техниками и жанрами.

© Sputnik/ Виталий Тимкив Представители ведущих информагентств мира вошли в жюри конкурса Стенина-2018

В 2018 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Число работ в каждой из номинаций в этом году увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена высшая награда — "Гран-при".

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2017 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный Комитет Красного Креста (МККК).

Информационное агентство и радио Sputnik — международный информационный партнер конкурса.