Второй сезон "Ты супер!" с новым составом жюри - давайте узнаем, кто будет оценивать выступления одаренных детей из многих стран мира

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Российский телеканал НТВ объявляет о новом составе жюри второго сезона международного детского вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.

Премьера состоится 10 февраля в 20.00. Судейские кресла в этом сезоне займут народный артист, композитор Игорь Крутой, поп-исполнитель, победитель зрительского голосования "Евровидения-2016" Сергей Лазарев, популярная певица Юлианна Караулова, а также композитор и продюсер Виктор Дробыш.

В "Ты супер!" примут участие 82 ребёнка из 13 стран в возрасте от 8 до 18 лет. Участники прилетели в столицу из разных уголков России (от острова Сахалин до республики Дагестан), а также из стран СНГ и Балтии — Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии.

Впервые в проекте участвуют ребята из Германии и Сирии. Также в конкурсе во второй раз попробуют свои силы участники из первого сезона — Роман Дружинин и Даниил Хомяков.

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"Ты супер!" доказал, что у таланта нет границ, а федеральным каналам не стоит опасаться социальных историй в прайме. Задумывая этот конкурс, мы надеялись, что проект даст детям "путёвку в жизнь", ведь у большинства из них даже не было минимального музыкального образования. И мы уже видим первые результаты: почти все финалисты в прошлом году приняли участие в различных музыкальных детских конкурсах, в том числе и международных; несколько участников поступили или планируют поступить в музыкальные училища. И, конечно, мы стараемся их максимально привлекать в проекты НТВ. Так, 66 детей приняли участие в "Супер Новом Году", а впереди ещё мюзикл "Республика Шкид", в котором будут задействованы и вокалисты из второго сезона", — рассказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Международное информационное агентство и радио Sputnik, входящее в состав медиа группы МИА "Россия сегодня", является бессменным партнёром проекта, помогает искать таланты в странах СНГ и Балтии.

Sputnik Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко

"Одна из главных задач конкурса — помочь изменить жизнь участников в лучшую сторону. Но и мы сами изменились. Sputnik, являясь информационным агентством, взял на себя непривычную функцию — поиска детей. Эту задачу нам помогают решить более 600 наших сотрудников в разных странах, и с каждым сезоном будущих конкурсантов мы находим всё быстрее", — отметил заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.

Заслуженный артист России, автор множества хитов Виктор Дробыш во второй раз входит в состав жюри конкурса "Ты супер!".

"Перед стартом второго сезона я хотел бы пожелать всем членам жюри и себе набраться мужества и стараться быть объективными, несмотря ни на что", — сказал Дробыш.

Музыкальный продюсер и композитор Игорь Крутой планировал принимать участие ещё в первом сезоне, но ввиду личных обстоятельств смог присоединиться к жюри только во втором.

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"Конкурс "Ты супер!" зажёг новые имена на нашей сцене: после финальных титров в судьбах этих детей случились большие профессиональные победы. Я пригласил ребят выступить на фестивалях "Детская Новая волна" и "Добрая волна", а также принять участие в отборочном конкурсе "Детского Евровидения" и был рад увидеть готовых, ярких артистов, с которыми работать — одно удовольствие", — сообщил Крутой.

Популярный певец Сергей Лазарев признается, что "Ты супер!" — конкурс, важный лично для него.

"Благодаря этому проекту сотни детей, оставшихся без попечения родителей, поверят в себя и поймут, что талант намного важнее денег и связей, и начнут бороться за свою мечту!", — подчеркнул Лазарев.

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Юлианна Караулова тоже уже участвовала в вокальных телепроектах, но была на месте конкурсантки.

"С участниками первого сезона "Ты супер!" я познакомилась на съёмках новогоднего шоу телеканала НТВ "Супер Новый Год", встреча с молодыми коллегами по сцене подарила настоящее удовольствие. Уверена, что каждый конкурсант "Ты супер!" найдет на проекте именно то, что важней всего для него", — сказала Караулова.

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков мира и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

Премьера первого сезона международного детского вокального конкурса "Ты супер!" состоялась 11 февраля 2017 года. C первого выпуска программа нашла своего зрителя, обеспечив НТВ первое место в прайм-тайме с долей 12,4%, оставив далеко позади конкурентов.

Уникальный проект, созданный для детей, оставшихся без попечения родителей, неоднократно обеспечивал НТВ лидерство в прайм-тайме на протяжении всех четырех месяцев.

Грандиозный финал проекта "Ты супер!" посмотрели 14,7% российских телезрителей в возрасте 18+ (целевой аудитории канала), и финальный выпуск первого сезона стал безусловным лидером своего праймового слота. Проект "Ты супер!" в первый год своего существования был отмечен спецпризом телевизионной премии ТЭФИ, а также взял награду премии "Лучшие социальные проекты России-2016" и премию Союза журналистов Москвы.

Молдову в новом сезоне "Ты супер!" представит Максим Гнатюк из Бельц.