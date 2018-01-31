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Режиссер и актриса Вера Глаголева

День рождения Веры Глаголевой: вот что написал режиссер-кишиневец

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
В России
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День рождения Веры Глаголевой: вот что написал о своей коллеге и хорошем друге режиссер-кишиневец Николай Лебедев

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. В среду — день рождения российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой, которой не стало 16 августа 2017 года.

О своей коллеге в этот день написал в соцсетях кинорежиссер, выходец из Кишинева Николай Лебедев, снявший фильмы "Экипаж", "Волкодав", "Звезда", "Легенда № 17" и другие.

"По фильмам я представлял ее совсем другой — не такой, какой она была в жизни. На экране она казалась хрупкой и даже изнеженной. А в жизни… Да, она была хрупкая, но какой же внутри был мощный стержень, стальной, звенящий. Когда я видел ее за рулем огромного внедорожника, то втайне удивлялся: как такая тоненькая женщина, почти девочка может управляться с такой огромной машиной. Но на самом-то деле Вера могла управляться и управлялась! С вещами куда более сложными и практически неподвластными. У нее был цельный и монолитный характер, по-настоящему сильный. Но при этом в силе не было агрессии или стремления превосходства. Даже с теми, кого избегала. А такие бывали, потому что она была прямым человеком, впустую никогда не улыбалась тем, кому не верила. Даже с такими людьми она была корректна, хотя и держала дистанцию.

Режиссер Вера Глаголева, архивное фото
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
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Вот как судьба все выстраивает: наша последняя встреча случилась на Кинотавре — и первая тоже случилась на Кинотавре, только почти за пятнадцать лет до этого. На фестивалях часто "прокатывают" фильмы и их авторов. В тот год не миновала и меня эта участь. Но каково же было мое изумление, когда прямо во время церемонии закрытия Вера вдруг решительно направилась к сцене, нарушив ход шоу, поднялась вверх вместе с Тиграном Кеосаяном, и они оба на глазах изумленной публики и коллег объявили, что присуждают свой собственный приз моему фильму "Звезда". В зале долго (мне казалось, что невероятно долго) продолжалась овация — пожалуй, что и не фильму и не мне, а вот этому решительному и пылкому поступку Веры и Тиграна. Приз, полученный из рук Веры, — огромную морскую звезду — я храню как самую дорогую награду.

С тех пор мы стали общаться и дружить. Не подумайте: в отношениях не было никакой комплиментарности. Вера всегда говорила то, что действительно думала, а не то, что требовалось сказать, исходя из ситуации. После премьеры фильма она звонила мне и поздравляла, а потом начинала раскладывать по полочкам все, что увидела, — и всегда говорила о том, что, по ее мнению, делало фильм лучше, и говорила о том, что не понравилось. Она всегда формулировала свои мысли очень четко и внятно. Я очень ценил ее слова, я знал, что она никогда не лукавит. Щадить самолюбие не станет, но и никогда не причинит боли ради боли. Она выскажет свое мнение без расшаркиваний и экивоков и будет предельно честна. Вере всегда можно было верить.

Александр Шпагин
© Photo: kino-teatr.ru
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- Почему вы не снимаетесь, Верочка?— удивлялся я. — Вы не должны прекращать сниматься!

- Ты знаешь, мне стало скучно. Я хочу заниматься другим.

А сейчас я кусаю себе локти, потому что однажды отказался от сценария, который предлагала мне Вера. Эта была история любви бывшего боксера и женщины, которая возвращала ему веру в себя. Героя должен был играть… а, впрочем, не буду выдавать тайну, она принадлежит не мне; а вот героиню мечтала сыграть Вера. И это могла бы быть прекрасная роль, и Вера появилась бы на экране в новом качестве. Но я в тот момент занимался другим проектом. Вера не обиделась.

Она была великодушным человеком и мудрым. И она поняла другого режиссера, потому что сама была настоящим художником. Я сейчас не про ее актерские работы — это само собой; их вы все знаете, вы их видели; я — про ее режиссерский дар. Мне кажется, что режиссера Веру Глаголеву драматически недооценили коллеги и критики. Понятное дело: артистка стала снимать кино, ну что за игры такие. А это не были игры. Вера была серьезным, глубоким, вдумчивым профессионалом; я знаю это доподлинно, потому что она показывала мне материал своих фильмов, анализировала, советовалась. Нет-нет, никакие советы на самом-то деле ей были не нужны, она четко знала, чего добивается, — просто требовалось услышать чужое мнение, чтобы отточить собственную позицию".

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Теги:
Николай Лебедев, Вера Глаголева, Россия, Кишинев
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