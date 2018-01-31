Джигарханян срочно госпитализирован в очень плохом состоянии

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Народный артист СССР Армен Джигарханян был доставлен в одну из московских больниц с подозрением на пневмонию. Об этом рассказал друг актера Владимир Быстряков телеканалу "Звезда".
По его словам, Джигарханяна госпитализировали накануне.
"Он еле говорит, очень плохо, я никогда в таком состоянии его не слышал", — рассказал Быстряков.
Ранее сообщалось, что артиста увезли на карете скорой помощи после того, как он посмотрел выпуск телепередачи с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.
Однако друг артиста опроверг эти домыслы.
"Все, что говорят про госпитализацию после просмотра передачи с его бывшей супругой Виталиной — бред", — заявил Быстряков.
Врачи предполагают, что приступ Джигарханяна связан с тем, что он не долечил пневмонию, поэтому произошли осложнения.
Сегодня же Кунцевский суд Москвы подтвердил решение о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Жалобу подавали юристы бывшей жены народного артиста Цымбалюк-Романовской.
Адвокат экс-супруги Лариса Широкова отметила, что ее доверительница хочет лично встретиться с Джигарханяном и поговорить.
"Мы не перестанем требовать очной встречи между бывшими супругами. Они живут в одном подъезде, но сейчас общаются только через сеть", — сказала адвокат.
После заседания адвокат отметила, что решение о разводе будет обжаловано в кассационном порядке.
Адвокат режиссера Евгений Парфенов сообщил, что Цымбалюк-Романовская изначально не возражала против развода. Что заставило ее передумать и подать жалобу на расторжение брака — неизвестно.
Почему Цымбалюк-Романовская передумала разводиться с Джигарханяном>>>
Детали ситуации не уточняются, процесс проходил за закрытыми дверями.
Громкий скандал в семье народного артиста случился в октябре прошлого года. Сначала, пошли слухи, что Джигарханяна похитили неизвестные, потом оказалось, что он попал в больницу. Выяснилось, что все его имущество оформлено на его жену Виталину Цымбалюк-Романовскую. После этого, Армен Борисович решил подать на развод.
Актер заявил, что Виталина обманом забрала у него все деньги, переписала на себя недвижимость и даже покушалась на убийство. При этом Виталина сказала, что ей не в чем каяться и винит во всем случившемся окружение Джигарханяна, которое негативно на него влияет.