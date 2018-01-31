Джигарханян срочно госпитализирован в очень плохом состоянии

Народный артист СССР Армен Джигарханян попал в больницу с сердечным приступом. В настоящий момент режиссер находится в бессознательном состоянии.

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Народный артист СССР Армен Джигарханян был доставлен в одну из московских больниц с подозрением на пневмонию. Об этом рассказал друг актера Владимир Быстряков телеканалу "Звезда".

По его словам, Джигарханяна госпитализировали накануне.

"Он еле говорит, очень плохо, я никогда в таком состоянии его не слышал", — рассказал Быстряков.

Ранее сообщалось, что артиста увезли на карете скорой помощи после того, как он посмотрел выпуск телепередачи с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.

Однако друг артиста опроверг эти домыслы.

"Все, что говорят про госпитализацию после просмотра передачи с его бывшей супругой Виталиной — бред", — заявил Быстряков.

Врачи предполагают, что приступ Джигарханяна связан с тем, что он не долечил пневмонию, поэтому произошли осложнения.

Сегодня же Кунцевский суд Москвы подтвердил решение о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Жалобу подавали юристы бывшей жены народного артиста Цымбалюк-Романовской.

Адвокат экс-супруги Лариса Широкова отметила, что ее доверительница хочет лично встретиться с Джигарханяном и поговорить.

"Мы не перестанем требовать очной встречи между бывшими супругами. Они живут в одном подъезде, но сейчас общаются только через сеть", — сказала адвокат.

После заседания адвокат отметила, что решение о разводе будет обжаловано в кассационном порядке.

Адвокат режиссера Евгений Парфенов сообщил, что Цымбалюк-Романовская изначально не возражала против развода. Что заставило ее передумать и подать жалобу на расторжение брака — неизвестно.

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Почему Цымбалюк-Романовская передумала разводиться с Джигарханяном>>>

Детали ситуации не уточняются, процесс проходил за закрытыми дверями.

Громкий скандал в семье народного артиста случился в октябре прошлого года. Сначала, пошли слухи, что Джигарханяна похитили неизвестные, потом оказалось, что он попал в больницу. Выяснилось, что все его имущество оформлено на его жену Виталину Цымбалюк-Романовскую. После этого, Армен Борисович решил подать на развод.

Актер заявил, что Виталина обманом забрала у него все деньги, переписала на себя недвижимость и даже покушалась на убийство. При этом Виталина сказала, что ей не в чем каяться и винит во всем случившемся окружение Джигарханяна, которое негативно на него влияет.