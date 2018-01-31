Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала на брифинге о некоторых недружественных шагах США, которые выглядят "абсурдно и "странно"

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Россия считает приоритетным сотрудничество с США в различных областях, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Москва каждый раз подчеркивает, что для нас является приоритетом сотрудничество с США в различных областях: политика, гуманитарные связи, экономика, сфера информационной безопасности, кибербезопасности — все от экологии до разоружения, от финансов до взаимодействия по линии СМИ. Мы не просто хотели бы, мы готовы к этому взаимодействию", — цитирует Захарову РИА Новости.

Комментируя выступление президента США Дональда Трампа перед конгрессом, в котором он назвал Россию и Китай соперниками США, представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что в риторике, звучащей из США в последние годы, нет ничего нового.

"Это в той или иной степени перепевы старых песен, подходов. Является ли это глубоким анализом — вряд ли. Мы исходим из принципиального подхода на сотрудничество с США", — отметила Захарова.

Москва считает недружественным шагом части американского истеблишмента публикацию так называемого "кремлевского доклада", нужно проанализировать, как эти действия могут повлиять на двусторонние отношения и какова их цель.

"Как было уже отмечено по линии администрации президента РФ, эти явно недружественные шаги, которые были предприняты со стороны определенной части американского истеблишмента, требуют их достаточно серьезного и глубокого анализа, потому что все это по форме выглядит и абсурдно, и странно", — сказала Захарова.

"Нужно обязательно проанализировать, что стоит за этими действиями, как они могут реально повлиять на ситуацию, обстановку, на двусторонние отношения, и вообще, какова их конечная цель", — добавила официальный представитель МИД РФ.