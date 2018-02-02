Эхо Сталинграда: молдаванин брал в плен Паулюса

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Победа Красной армии в Сталинградской битве 75 лет назад завершилась пленением в подвале здания городского универмага командующего 6-й полевой армии вермахта, на тот момент уже фельдмаршала Фридриха Паулюса.

"Так бесславно завершилась более чем тридцатилетняя карьера одного из самых талантливых полководцев гитлеровской Германии, принимавшего непосредственное участие в разработке плана нападения на Советский Союз под кодовым названием "Барбаросса". В отличие от сотен тысяч своих подчиненных, замёрзших, погибших от голода и навечно оставшихся в сталинградских степях, фельдмаршал Паулюс проживет еще 14 лет, и до конца своих дней будет помнить страшную битву на Волге…", — рассказал председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, Паулюса взяли в плен молодые ребята из 38-й мотострелковой бригады, среди которых был и наш соотечественник, тогда младший сержант, Александр Семенович Дука.

"За бои в Сталинграде младший сержант Дука был удостоен ордена Боевого Красного Знамени. В 2015-м году герой Сталинградской битвы навсегда встал в ряды Бессмертного полка. К сожалению, до сих пор на его могиле нет достойного надгробного памятника. В рамках работы по увековечению памяти я и мои товарищи берут на себя обязательство установить памятник гвардии майору Дуке до предстоящего Дня Победы, отдать должное подвигу защитнику Сталинграда", — сообщил Петрович.