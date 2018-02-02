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Уличные бои в Сталинграде. Штурм дома. Ноябрь 1942 года

Сталинградская битва: о чем не забудет ветеран, проживающий в Молдове

© Sputnik/ Grigoryi Zelma
В России
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Тема:
Наследники великой Победы (199)
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Ровно 75 лет назад была одержана победа в одной из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны - Сталинградской битве: ветеран Павел Гладков рассказал, через что пришлось пройти воинам-освободителям

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik, Дарья Чернега. Для ветерана Павла Васильевича Гладкова, проживающего в Кишиневе, битва за Cталинград стала первым сражением. 

LIVE: 75-летие победы в Сталинградской битве (копия)
© Ruptly.
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: 75-летие победы в Сталинградской битве
На фронт он попал сразу по окончанию курсов командного состава зенитной артиллерии. Ветеран вспоминает, что, когда их полк отправили на фронт, бойцы даже не знали, куда их везут.

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"Мы приехали на одну из станций, и там горел разгромленный фашистами элеватор с пшеницей. И только тогда мы поняли, что мы едем под Сталинград. По темным дорогам донской степи с выключенными фарами мы передвигались вперед", — вспоминает Гладков.

Начало Сталинградской битвы особенно запомнилось ветерану. Огонь по позициям врага был настолько сильный, что земля дрожала, будто происходит землетрясение. Гладков вспоминает, что степь горела сплошным пламенем и напоминала огненное море.

© Sputnik/ Grigoryi Zelma
Бойцы празднуют освобождение Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков

Тогда он был молодым парнем, недавно окончившим институт. Однако половина бойцов, с которыми бок о бок сражался Павел Васильевич, были мужчины старшего возраста, прошедшие Первую мировую и Гражданскую войну.

"Эти люди были сметливые, они хорошо ориентировались в обстановке", — рассказал ветеран.

© Sputnik/ Alexander Kapustyanskiy
Бойцы Советской Армии во время атаки в Сталинграде, 1943 год

Находясь в тылу врага, артиллеристы сбивали вражеские самолеты. Один из них вез стратегический груз.

"Однажды мы увидели, что на большом расстоянии барражирует трехмоторный немецкий самолет Юнкерс-52. Он, видимо, искал свои войска и все время приближался к нам. Когда расстояние было оптимальным, мы выстрелили, и он сел на брюхо. Этот самолет в окруженную группировку Паулюса вез патроны для автоматов, меховые телогрейки, ром и шоколад", — отметил Павел Васильевич.

© Sputnik/ Yakov Ryumkin
Александр Ильич Родимцев, генерал-майор, Герой Советского Союза, командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии, особо отличившейся в Сталинградской битве среди бойцов, 1942 год

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В одном из сражений Гладков по счастливой случайности спасся от смерти. Он получил серьезное ранение, когда осколок снаряда чуть не пробил ему грудь. Спасла бойца стопка документов, которая находилась в нагрудном кармане. Позже за участие в Сталинградской битве Павел Гладков получил Орден Красной Звезды.

Тема:
Наследники великой Победы (199)

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Теги:
воспоминания, Сталинградская битва, ветеран, герои, Великая Отечественная война, война, Сталинград, Молдова
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