Сталинградская битва: о чем не забудет ветеран, проживающий в Молдове

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik, Дарья Чернега. Для ветерана Павла Васильевича Гладкова, проживающего в Кишиневе, битва за Cталинград стала первым сражением.
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"Мы приехали на одну из станций, и там горел разгромленный фашистами элеватор с пшеницей. И только тогда мы поняли, что мы едем под Сталинград. По темным дорогам донской степи с выключенными фарами мы передвигались вперед", — вспоминает Гладков.
Начало Сталинградской битвы особенно запомнилось ветерану. Огонь по позициям врага был настолько сильный, что земля дрожала, будто происходит землетрясение. Гладков вспоминает, что степь горела сплошным пламенем и напоминала огненное море.
Тогда он был молодым парнем, недавно окончившим институт. Однако половина бойцов, с которыми бок о бок сражался Павел Васильевич, были мужчины старшего возраста, прошедшие Первую мировую и Гражданскую войну.
"Эти люди были сметливые, они хорошо ориентировались в обстановке", — рассказал ветеран.
Находясь в тылу врага, артиллеристы сбивали вражеские самолеты. Один из них вез стратегический груз.
"Однажды мы увидели, что на большом расстоянии барражирует трехмоторный немецкий самолет Юнкерс-52. Он, видимо, искал свои войска и все время приближался к нам. Когда расстояние было оптимальным, мы выстрелили, и он сел на брюхо. Этот самолет в окруженную группировку Паулюса вез патроны для автоматов, меховые телогрейки, ром и шоколад", — отметил Павел Васильевич.
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В одном из сражений Гладков по счастливой случайности спасся от смерти. Он получил серьезное ранение, когда осколок снаряда чуть не пробил ему грудь. Спасла бойца стопка документов, которая находилась в нагрудном кармане. Позже за участие в Сталинградской битве Павел Гладков получил Орден Красной Звезды.