Сталинградская битва: о чем не забудет ветеран, проживающий в Молдове

Ровно 75 лет назад была одержана победа в одной из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны - Сталинградской битве: ветеран Павел Гладков рассказал, через что пришлось пройти воинам-освободителям

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik, Дарья Чернега. Для ветерана Павла Васильевича Гладкова, проживающего в Кишиневе, битва за Cталинград стала первым сражением.

На фронт он попал сразу по окончанию курсов командного состава зенитной артиллерии. Ветеран вспоминает, что, когда их полк отправили на фронт, бойцы даже не знали, куда их везут.

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"Мы приехали на одну из станций, и там горел разгромленный фашистами элеватор с пшеницей. И только тогда мы поняли, что мы едем под Сталинград. По темным дорогам донской степи с выключенными фарами мы передвигались вперед", — вспоминает Гладков.

Начало Сталинградской битвы особенно запомнилось ветерану. Огонь по позициям врага был настолько сильный, что земля дрожала, будто происходит землетрясение. Гладков вспоминает, что степь горела сплошным пламенем и напоминала огненное море.

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Тогда он был молодым парнем, недавно окончившим институт. Однако половина бойцов, с которыми бок о бок сражался Павел Васильевич, были мужчины старшего возраста, прошедшие Первую мировую и Гражданскую войну.

"Эти люди были сметливые, они хорошо ориентировались в обстановке", — рассказал ветеран.

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Находясь в тылу врага, артиллеристы сбивали вражеские самолеты. Один из них вез стратегический груз.

"Однажды мы увидели, что на большом расстоянии барражирует трехмоторный немецкий самолет Юнкерс-52. Он, видимо, искал свои войска и все время приближался к нам. Когда расстояние было оптимальным, мы выстрелили, и он сел на брюхо. Этот самолет в окруженную группировку Паулюса вез патроны для автоматов, меховые телогрейки, ром и шоколад", — отметил Павел Васильевич.

© Sputnik/ Yakov Ryumkin Александр Ильич Родимцев, генерал-майор, Герой Советского Союза, командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии, особо отличившейся в Сталинградской битве среди бойцов, 1942 год

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В одном из сражений Гладков по счастливой случайности спасся от смерти. Он получил серьезное ранение, когда осколок снаряда чуть не пробил ему грудь. Спасла бойца стопка документов, которая находилась в нагрудном кармане. Позже за участие в Сталинградской битве Павел Гладков получил Орден Красной Звезды.